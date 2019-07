Passagierplus trotz Germania-Pleite

Na, wenn das mal keine gute Nachricht ist: Der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) hat im ersten Halbjahr 2019 offenbar mit einem Passagierplus abgeschlossen. Nach Informationen unserer Zeitung nutzten rund 400.000 Fluggäste den Grevener Flughafen. Das entspricht einem Plus von 1,7 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres.

Dieses positive Halbjahresergebnis ist insofern bemerkenswert, als dass Anfang Februar die Fluggesellschaft Germania pleitegegangen und damit dem FMO ein dicker Fisch von der Angel gehüpft war: Die Berliner Fluggesellschaft hatte sich seit 2015 in Greven zu so etwas einer Haus- und Hof-Airline gemausert. Zuletzt hatte Germania am FMO 26 Prozent Marktanteile im Tourismus-Segment gehalten und damit dem Flughafen 2018 wieder über die Millionen-Grenze bei den Passagierzahlen geholfen.

Der FMO-Sommerflugplan 2019
Diese Flugziele werden im Sommer 2019 vom FMO bedient:

1. Adana, Türkei (Sun Express, Corendon) Die fünftgrößte Stadt der Türkei nahe der Mittelmeerküste liegt etwa 160 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt.

2. Antalya, Türkei (Sun Express, Corendon) Der Hauptort der „Türkischen Riviera", die für ihre langen Sandstrände bekannt ist, hat selbst eine Steilküste.

3. Burgas, Bulgarien (Bulgarian Air Charter) Die Hafenstadt am Schwarzen Meer ist das Zentrum des gesamten Südostens von Bulgarien.

4. Frankfurt am Main, Deutschland (Lufthansa) Das deutsche Drehkreuz im internationalen Flugverkehr.

5. Fuerteventura, Spanien (Corendon) Auf der zweitgrößten Kanarischen Insel ist es ganzjährig warm und es weht stets ein kühlender Wind.

6. Gran Canaria, Spanien (Corendon)

7. Heraklion, Griechenland (Corendon)

8. Hurghada, Ägypten (Corendon und Fly Egypt)

9. Istanbul (Flughafen Sabiha Gökcen, SAW), Türkei (Pegasus)

10. Izmir, Türkei (Sun Express, Corendon)

11. Kayseri, Türkei (Sun Express) Das Zentrum Kappadokiens liegt in der Nähe des Nationalparks Göreme.

12. Kos, Griechenland (Corendon)

13. München, Deutschland (Lufthansa)

14. Palma de Mallorca, Spanien (Eurowings, Laudamotion)

15. Rhodos, Griechenland (Corendon)

16. Stuttgart, Deutschland (AIS Airlines)

17. Teneriffa, Spanien (Corendon)

18. Varna, Bulgarien (Bulgarian Air Charter)

Wien: Vorfreude auf den Winter. Ab Oktober wird es möglich sein, die österreichische Hauptstadt von Greven aus direkt anzufliegen.

Ab September fliegt AIS vom FMO in die dänische Hauptstadt. Im Ranking der besten Städtereiseziele 2019 des „Lonely Planet" liegt die Metropole auf Platz eins.

Maßgeblich verantwortlich für den Halbjahreszuwachs ist das Engagement der Fluggesellschaft Co­rendon Airli­nes, die relativ schnell nach dem Germania-Aus als neuer Carrier gewonnen werden konnte und einen Großteil des touristischen Programms am FMO übernommen hat. Positiv bemerkbar gemacht hat sich auch die Kapazitätsausweitungen von Sun-Express, Lauda und Eurowings.

Am stärksten war der Zuwachs in den Monaten Januar (plus 20 Prozent), April (plus 13,7 Prozent) und Mai (plus 14,9 Prozent). Die Millionen-Hürde wird der FMO in diesem Jahr vermutlich nicht wieder überspringen. Der Grund: Die zweite Jahreshälfte 2019 fällt vermutlich nicht so stark aus wie die 2018. Damals war der FMO über sich selbst hinausgewachsen – auch, weil Germania ein zweites Flugzeug stationiert hatte. Für die anstehenden Sommerferien rechnet der Flughafen mit rund 200.000 Fluggästen.