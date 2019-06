Es sollte die übliche große, bunte Abschiedsparty werden. Aber die Schulleitung der Emmy-Noether-Schule hat am Freitag den „Tag X“, den letzten Schultag der 150 Zehntklässler an der Sekundarschule, am Vormittag abgesagt. Der Grund: Viele der 15- und 16-jährigen Abschlussschüler seien stark betrunken gewesen und hätten sich nicht an Absprachen gehalten. Das sagte Schulleiterin Ulrike Eckrodt-Schmeing auf Anfrage unserer Zeitung. Die Schüler sahen das anders, waren aufgebracht und „stinksauer“.

„Vollständig betrunken“

Schulleiterin Eckrodt-Schmeing schildert die Vorfälle so: Die Entlassschüler hatten die Erlaubnis, zur 5. und 6. Stunde auf dem Schulgelände ihren letzten Schultag zu feiern. An diese Absprache hätten sie sich aber nicht gehalten, sondern seien schon morgens auf dem Schulgelände gewesen. „Dabei waren etliche vollständig betrunken und haben mich nicht einmal erkannt“, sagte Ulrike Eckrodt Schmeing.

Außerdem seien die Schüler laut Schulleiterin mit fünf Treckern mit überhöhter Geschwindigkeit durchs Dorf gefahren. Die Fahrer seien zwar nicht betrunken gewesen. „Aber drei Trecker, an denen betrunkene Schüler hingen, fuhren auf das Schulgelände.“ Eckrodt-Schmeing: „Da war dann Feierabend, so leid mir das tut.“ Die Feierlichkeiten wurden daraufhin abgesagt.

„Nur eine kleine Gruppe“

Die Schüler reagierten sauer und enttäuscht. „Ich persönlich finde die Absage überhaupt nicht in Ordnung, weil das nur eine kleine Gruppe war. Wir haben so viel geplant und so viele Monate dahinter gesessen, um diesen einen Tag vorzubereiten“, äußerte sich eine Schülerin der 10. Klasse gegenüber unserer Zeitung. „Wir haben auch so viel Geld für diesen Tag ausgegeben.“

Die Schülerin räumte zwar ein, dass im Vorfeld des „Tags X“ auch Alkohol getrunken wurde. „Es ist doch verständlich, dass nach sechs Jahren zur Feier etwas Alkohol getrunken wird.“ Bei denen, die angeblich ausfallend geworden seien, habe es sich aber nur um eine kleine Gruppe gehandelt. Ein Großteil der 150 Zehntklässler sei zum Zeitpunkt der Absage noch gar nicht auf dem Schulgelände gewesen; die meisten hätten sich am Morgen klassenweise privat getroffen. „Erst als wir die Nachricht von der Absage erhalten haben, sind wir zur Schule gefahren und haben mit Trillerpfeifen Krach gemacht. Ich finde die Absage einfach lächerlich!“

„Beinahe die Türen eingetreten“

Schulleiterin Eckrodt-Schmeing zeigte Verständnis für den Unmut derjenigen, die sich „viel Arbeit“ mit den Vorbereitungen des Tages gemacht hätten. Aber sie habe auch eine Verantwortung gegenüber den jüngeren Schülern, den sie den Anblick von betrunkenen und „teilweise nicht ansprechbaren“ älteren Schülern ersparen wollte. Kein Verständnis habe sie für die Reaktionen auf die Absage, die „teilweise heftig“ ausgefallen seien. „Uns wurden hier beinahe die Türen eingetreten“, sagte Eckrodt-Schmeing.