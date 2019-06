Im Kalender steht der 27. Juni für den Siebenschläfertag: An diesem Datum sollen die aktuellen Wetterumstände zugleich stellvertretend stehen für die kommenden Wochen - besagt zumindest eine Bauernregel. „Wie das Wetter am Siebenschläfer sich verhält, ist es sieben Wochen lang bestellt“, lautet diese Regel.

Das sei aus meteorologischer Sicht „Nonsens“, sagte DWD-Meteorologe Andreas Friedrich. Ein Tag entscheide nicht über den weiteren Sommerverlauf. Vielmehr müsse die Wetterlage im gesamten Zeitraum von Ende Juni bis Anfang Juli betrachtet werden - und auch dann liege die Trefferquote lediglich bei 60 bis 70 Prozent. Auch die Diplom-Meteorologin Janina Wendling vom Dienstleister "WetterKontor" will diese These zwar nicht so bestätigen, sieht aber rückblickend "Regelmäßigkeiten" bei Wetterverhältnissen, die Ende Juni/Anfang Juli vorherrschen und in der Vergangenheit oftmals konstant blieben.

Doch was bedeutet dies für das Münsterland in den kommenden Tagen? Janina Wendling beschreibt zunächst die Wetteraussichten für das anstehende Wochenende: Der Freitag könnte mancherorts zwar teils bewölkt beginnen, aber die Wolkendecke wird im Tagesverlauf aufbrechen. Die Temperaturen werden sich bei 25 bis 27 Grad einpendeln.

Wendepunkt am Samstag

Die Wende folgt am Samstag, da sich der Wind Richtung Osten drehen und somit warme Luft mit sich bringen wird. Auch im Münsterland wird die 30-Grad-Marke wieder geknackt, die Diplom-Meteorologin rechnet mit einer Temperatur von rund 34 Grad bei viel Sonnenschein.

Der Sonntag soll sich vergleichbar entwickeln - mit einem Unterschied: Der Wind dreht sich Richtung Westen und führt feuchte Luft mit sich, was zu schwülen Wetterumständen führt. Zugleich erhöht sich durch Quellwolken am Himmel das Schauer- und Gewitter-Risiko.

Kühler wird es hingegen zum Wochenstart: Die Temperaturen werden sich von Montag bis Donnerstag bei 22 bis 25 Grad einpendeln. Janina Wendling kündigt ein angenehm-freundliches Wetter mit nur vereinzelten Regenschauern an.

Blick in die anderen Landesteile:

Zum Wochenende soll neue heiße Sahara-Luft nach Deutschland kommen. Folglich klettern die Temperaturen im Süden Brandenburgs, in Ostsachsen sowie im Südwesten am Sonntag wieder auf bis zu 39 Grad. Im Nordwesten bleibt es bei 26 bis 32 Grad etwas kühler.

Bereits am Donnerstag - dem Siebenschläfertag - hatte es ein Temperaturgefälle zwischen Nord und Süd gegeben. Während es in Hamburg am Mittag bei etwa 17 Grad bewölkt war, gab es im Süden weiterhin hochsommerliches Wetter.