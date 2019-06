Es werden 21 Klassen zusätzlich gebraucht

Die Zahl der Schüler in Gronau steigt beachtlich. Bis zum Schuljahr 2024/25 prognostiziert das Planungsbüro Schulentwicklungsplanung-Beratung (SEP) den Grundschulen einen Zuwachs von 30 Prozent. Besuchen im laufenden Schuljahr 1985 Mädchen und Jungen die Grundschule, werden es dann laut Prognose rund 2450 sein. Bis zu 21 neue Schulklassen würden dann gebraucht. Eine mögliche Konsequenz: Gronau könnte eine neue Grundschule bekommen.

Die Stadtverwaltung hatte das Büro SEP beauftragt, die Schülerzahlen für die nächsten Jahre zu prognostizieren, daraus den Schulraumbedarf abzuleiten und auch den Bedarf für Plätze in der Übermittagsbetreuung (Ümi) und der Offenen Ganztagsschule (OGS). In der Schulausschusssitzung am Dienstagabend stellte der Diplom-Ingenieur und Architekt Guido Scharnhorst-Engel von SEP Zahlen und Handlungsoptionen vor.

Neue Grundschule im Stadtosten

Was den Raumbedarf für die Grundschulen angeht, geht Scharnhorst-Engel davon aus, dass sich der Mehrbedarf in Epe aufgrund des relativ großen Raumbestands an der Bernhard-Overberg-Schule abdecken lässt. In Gronau sei eine Abdeckung im Bestand dagegen nicht machbar. Der Architekt empfiehlt daher – wo möglich – den Ausbau der bestehenden Grundschulen oder die Nutzung des Gebäudes der ehemaligen Pestalozzi-Schule als Grundschule mit bis zu drei Klassen pro Jahrgang.

Was die Betreuung nach der Schulzeit angeht, schlägt das Büro SEP die Deckelung des Raumanspruchs von Ümi und OGS auf vier Räume plus Mensa vor. Dies sei durch eine verstärkte Doppelnutzung schulischer Räume umsetzbar. Voraussetzung sei eine intensivere Zusammenarbeit zwischen den Grundschulen und den Trägervereinen der Ümi/OGS. Die Stadt als Schulträger könne diesen Prozess unterstützen, indem sie zum Beispiel zusätzliches Mobiliar wie Tornisterschränke zur Verfügung stellt.

Übermittagbetreuung ausbauen

Norbert Ricking (SPD) stellte infrage, ob diese Doppelnutzung von Räumen im Schulalltag realistisch sei. Außerdem regte er einen weiteren Ausbau des Ümi/OGS-Angebots an. „Es ist klar, dass wir ein größeres Angebot in diesem Bereich brauchen.“ Zur Frage, ob die bestehenden Grundschulen ausgebaut oder eine neue Grundschule gegründet werden sollte, wollte Ricking sich nicht klar positionieren. Stattdessen solle die Verwaltung in alle Richtungen weiterplanen.

„ „Das Bauamt sollte vorab prüfen, ob uns da irgendwelche Schadstoffe entgegenkommen. „Das Bauamt sollte vorab prüfen, ob uns da irgendwelche Schadstoffe entgegenkommen. “ Bernhard Greitenevert (CDU)

In diese Richtung argumentierte auch Franz Küstner-Rensing (Pro Bürgerschaft/Piraten). Weil es unklar sei, ob die Ümi/OGS-Versorgung bedarfsgerecht sei, beantragte er die Einrichtung eines Arbeitskreises, der genau dieser Frage nachgehen solle. Bernhard Greitenevert und Birgit Tegetmeyer (beide CDU) signalisierten, dass sie eine neue Grundschule am Standort der ehemaligen Pestalozzi-Schule favorisieren. Greiten­evert betonte, das Bauamt solle aber vorab prüfen, „ob uns da irgendwelche Schadstoffe entgegenkommen“.

Schließlich beauftrage der Ausschuss die Verwaltung, die Nutzung des Pestalozzi-Gebäudes als Grundschulstandort (inklusive Schadstoffbelastung und Statik) und die Deckung des Raumbedarfs durch Anbau an bestehende Schulgebäude zu prüfen. Außerdem soll die Verwaltung am Ausbau des Ümi/OGS-Angebots weiterarbeiten und einen Arbeitskreis (mit Schulen und Trägervereinen) einrichten, um den Platzbedarf in diesem Bereich genauer zu ermitteln.