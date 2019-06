AIS fliegt vom FMO nach Kopenhagen

Die niederländische Fluggesellschaft AIS Airlines betreibt eine Flotte von acht BAe Jetstream 32, von denen ab September zwei am FMO stationiert sind. Die Airline mit Firmensitz in Lelystad ist im Linienbetrieb in Skandinavien, den Niederlanden und Deutschland aktiv, zudem unterhält die Unternehmensgruppe eine Flugschule und bildet damit selbst Crews aus. Tickets vom FMO nach Kopenhagen sind ab 99 Euro pro Strecke erhältlich und in Reisebüros und auf der Homepage der AIS Airlines unter www.aisairlines.com buchbar.