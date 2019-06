Demente Patienten werden in deutschen Krankenhäusern nicht gut versorgt: „Das kriegt kein Krankenhaus hin“, sagt Professor Thomas Duning aus der Klinik für Neurologie der Uniklinik Münster (UKM). Ein neues Forschungsprojekt soll das ändern.

Landen Patienten mit einer leichten Demenz wegen einer Hüft-OP, kranker Nieren oder eines gebrochenen Fußes im Krankenhaus, können sie eine akute Verwirrtheit erleiden, ein „Delir“. „Das ist eine bisher nicht gut verstandene Komplikation“, sagt der Neurologe. Der Fuß, die Hüfte oder die Niere sind dann relativ schnell wieder in Ordnung. Aber der Patient findet sich plötzlich schlechter zurecht als vor der Behandlung.

Die erste „Demenzsensible Region“ Deutschlands

Für das Forschungsprojekt soll das Gebiet rund um Münster die erste „Demenzsensible Region“ Deutschlands werden. Beteiligt sind das Evangelische Krankenhaus in Münster, das Mathias-Spital sowie das Jakobikrankenhaus in Rheine, das St.-Josef-Stift Sendenhorst, das Josephs-Hospital Warendorf sowie das UKM Marienhospital Steinfurt. Sie alle stellen Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen – also zum Beispiel Psychiater oder Geriater. „Die müssen wir verknüpfen“, sagt Duning.

Sie begutachten die Patienten mit einem Delir-Risiko. Dazu werden sie per Kamera zugeschaltet. „Die Experten schauen sich die Patienten an, beraten über Medikamente und Behandlungsmöglichkeiten“, erklärt Duning, der das Projekt leitet. Jeder Patient bekomme seinen eigenen „Kümmerer“, der ihn im Blick behält und einen Video-Termin mit den Ärzten vereinbart. Das UKM erhält dafür 5,7 Millionen Euro vom Gemeinsamen Bundesausschuss. Ab dem 1. Juli sollen damit drei Jahre lang zusätzliche Ärzte, Apotheker und Pfleger bezahlt werden. Die sollen den Experten, die mehr Zeit für die Telemedizin-Beratung brauchen, den Rücken freihalten.

„Derzeit wird das Delir in deutschen Krankenhäusern nicht ausreichend erkannt, dokumentiert und entsprechend behandelt“, sagt Dr. Angela Grote-Reith, Chefärztin der Abteilung für Geria­trie am Mathias-Spital Rheine einer Pressemitteilung der Uniklinik zufolge. Nach Dunings Worten liegt das daran, dass die Krankenkassen den besonderen Aufwand für solche Patientin nicht honorieren. „Wir gehen davon aus, dass wir mit dem Projekt die medizinische Versorgung verbessern.“ Abgesehen davon könnten die Krankenkassen viel Geld sparen. Patienten, die vorher selbstständig gewohnt haben, können mit Delir nicht nach Hause, brauchen Hilfe im Haushalt oder zusätzliche Hilfsmittel. Bei einer neuen Hüfte könne der Klinikaufenthalt mit Delir doppelt so lange dauern wie ohne. Eine Reha sei in dem Zustand oft nicht möglich. „Mit dem Projekt kriegen wir all das verhindert“, sagt Duning. Dann ließe sich das Verfahren auf alle Regionen in Deutschland übertragen.