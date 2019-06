Schwer verletzt wurde am Sonntagnachmittag ein Fallschirmspringer auf dem Sprunggelände in der Bauerschaft Elmenhorst. Dabei hatte er wohl noch viel Glück im Unglück, denn die Verletzungen seien nicht lebensbedrohend, teilte die Polizei eine erste Einschätzung am Unfallort mit.

Der Mann sei vor der Landung von einer Windböe erfasst worden und auf eine Wiese neben dem Gelände abgestürzt. Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt, Polizei und auch der Rettungshubschrauber Christoph 8 waren im Einsatz.