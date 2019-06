Technik statt Schwerstarbeit: Firma Schräder produziert seit 100 Jahren Futtermittel

Ein bisschen ist die Geschichte noch spürbar: Wer durch das ehemalige Fertigwarenlager der Firma Schräder schlendert, kann in Gedanken leicht einige Jahrzehnte zurückreisen. Dann sieht er die früher so zahlreichen Mitarbeiter des Unternehmens, wie sie schwere Säcke schleppen. Das war ihr Tagwerk. Doch während der Familienbetrieb in den vergangenen 100 Jahren immer weiter gewachsen ist, schrumpfte die Zahl der Mitarbeiter. Wo sie einst Schwerstarbeit leisteten, agieren heute moderne Maschinen und Roboter.

Neue Zeiten, neue Probleme

Die Zeiten haben sich geändert für die Firma Schräder. 100 Jahre hat das Unternehmen mittlerweile auf dem Buckel. Auf die zahlreichen Hilfskräfte könne der Betrieb heute dank besagter moderner Technik verzichten, doch es mangele eben auch an Fachkräften, weiß Firmenchef Manfred Schräder um die Probleme im Hier und Jetzt.

Der heute 78-Jährige ist zwar erst seit 1974 als Gesellschafter mit dem Betrieb verbunden, doch die Geschichte des Familienbetriebes hat er mit der Muttermilch aufgesogen. Sein Vorfahr Hermann Schräder gründete mit den Söhnen Carl und Franz im Jahr 1919 den Betrieb. Schon vorher war die Familie im Getreidehandel aktiv.

Ochtrup einst und heute: Firma Schräder 1/8 Seit 100 Jahren produziert und vertreibt die Frima Hermann Schräder Futtermittel für die Nutz- und Heimtierhaltung. Die Fahrzeuge haben sich während dieser Zeit stark verändert. Während heute große Transporter mit speziellen Tanks anrollen, Foto: Privarchiv Schräder

wurden die Lastzüge früher noch per Hand abgeladen. Foto: Privarchiv Schräder

Auch im Fertigwarenlager war Muskelkraft gefragt. Foto: Privarchiv Schräder

Heute regiert dort ein Roboter. Foto: Anne Steven

Der Beruf des Müllers ist mittlerweile hochtechnisiert, sehr spezialisiert und weltweit nachgefragt. Foto: Anne Steven

DIe Produktion von Futtermitteln ist bei Schräder heute komplett computergesteuert. Foto: Anne Steven

Hermann Schräder, der Namensgeber der Firma gründet mit seinen Söhnen Carl und Franz im Jahr 1919 eine offene Handeslgesellschaft. Foto: Privarchiv Schräder

Der Betrieb an der Schützenstraße aus der Vogelperspektive. Foto: Privarchiv Schräder

In den Anfängen wurde hauptsächlich Mischfutter für Militärpferde geliefert. Später entwickelte sich daraus ein industrieller Betrieb für Viehfutter. „Das war etwas Neues“, weiß Manfred Schräder. Denn das Futter für die Nutztiere wurde nun maschinell und auf wissenschaftlicher Grundlage hergestellt. Das Unternehmen entwickelte sich in dieser Zeit positiv.

Zweiter Weltkrieg und Wiederaufbau

1933 wurde die Firma Schräder Zwangsmitglied im „Reichsnährstand“. Manfred Schräder weiß, dass es den Nationalsozialisten damals darum ging, im Kriegsfall ein Hungern wie im Ersten Weltkrieg zu vermeiden. Die sogenannte Heimatfront sollte gestärkt werden. So konzentrierte sich die Arbeit des Reichsnährstandes vor allem auf die Lenkung der Produktion, des Vertriebs und der Preise von landwirtschaftlichen Erzeugnissen. „Es gab keinen Wettbewerb, der Staat kontrollierte alles“, beschreibt Manfred Schräder die damalige Situation.

Besagter Kriegsfall wurde nur wenige Jahre später Realität. Der Zweite Weltkrieg traf das Unternehmen hart: 1944 wurde die Firma Schräder bei einem Bombenangriff zu zwei Dritteln zerstört. „Das Firmengelände liegt ja direkt am Bahnhof und den haben die Alliierten damals natürlich bombardiert“, erzählt Manfred Schräder.

Relativ schnell nach dem Ende des Krieges erfolgte dann aber der Wiederaufbau, der 1948 vollendet war. Schräder konzentrierte sich fortan auf die Herstellung von Fertigfutter. 1949 brachte das Unternehmen beispielsweise als erstes Kraftfutterwerk ein pelletiertes Geflügelfutter auf den Markt.

Landwirtschaft als Partner

Wichtiger Ansprechpartner für das Unternehmen waren und sind die Landwirte. Doch während die Landwirtschaft früher in der Gesellschaft ein hohes Ansehen genossen habe, sei das heute anders. „Das macht uns natürlich Sorgen“, gesteht der Geschäftsmann. Die Anforderungen an die Bauern seien mittlerweile viel zu hoch. Offene Grenzen, freier Handel in Europa, all das sei gut, doch in der Bundesrepublik würden noch einmal härtere Regeln gelten.

„Deutschland ist aus Fürsorge für den deutschen Verbraucher überreguliert. Die Landwirtschaft wird mit Regulierungen regelrecht überschwemmt“, stellt Manfred Schräder fest. Das mache es für die Landwirte immer schwieriger, sich auf dem Markt zu behaupten.

Sinkendes Qualitätsniveau

Was Manfred Schräder ärgert, ist, dass in der Landwirtschaft nun Betriebe in Osteuropa aufgebaut würden. Dort seien die Qualitätsanforderungen für Lebensmittel nicht so hoch wie in Deutschland – dafür aber billiger. Die von dort importierten Lebensmittel senkten das Qualitätsniveau, ist Manfred Schräder überzeugt.

All diese Faktoren haben natürlich auch Auswirkungen auf den Futtermittelhersteller, der übrigens immer weniger Bestandteile für seine Produkte aus dem Ausland bezieht. „Der Anteil wird immer geringer“, sagt der 78-Jährige. Heute werden im Tierfutter viel häufiger heimisches Getreide verwendet. Hinzu kämen Soja und Palm als Eiweiß-Ölfrüchte.

Spezielle Futtermischungen

Die Zusammensetzung des Futters werde immer individueller, sagt der Fachmann. Die Firma Schräder bietet jedem Bauern ganz individuelle Futtermischungen an. So benötigten Jungtiere oftmals spezielle Mischungen und Inhaltsstoffe. Auch wird das Futter so optimiert, dass der Stickstoff- und Phosphohalt der Gülle reduziert wird. „Das ist schon eine Besonderheit“, weiß Manfred Schräder.

All diese Futtermischungen werden heute von einer Maschine zusammengestellt. Der Mensch, der früher per Hand die Bestandteile zusammenmixte, sitzt heute oftmals am Schreibtisch, vor sich eine Reihe von Computerbildschirmen. Der Beruf des Müllers ist mittlerweile hochtechnisiert, sehr spezialisiert und „man kann weltweit arbeiten“, weiß Manfred Schräder.

Die Automation begann schon in den 60er Jahren. War früher oftmals in der Mehrheit reine Muskelkraft gefragt, brauche es heute „Menschen, die sich auskennen“, sagt der Firmenchef. Das Schleppen schwerer Säcke gehört definitiv nicht mehr zum Berufsbild.