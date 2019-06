Am Freitag Nachmittag kann es noch einige Schauer geben, danach wird das Wetter trocken und sehr sonnig, so Jürgen Schmidt, Diplom-Meteorologe bei Wetterkontor. Die Temperaturen steigen bis zur Mitte der Woche stetig an.

Bevor warme Luft aus Nordafrika nächste Woche den Hochsommer ins Münsterland bringt, wird es am Wochenende mit 25 Grad am Samstag und 30 Grad am Sonntag noch vergleichsweise angenehm. Das Hoch „Ulla" bringt viel Sonnenschein und nur harmlose Quellwolken. „Am Samstag sind Schönwetterwolken möglich, aber es bleibt trocken", sagt Jürgen Schmidt.

Im Süden Deutschlands kann es hingegen zu Schauern und Gewittern kommen, örtlich sind Unwetter mit mehrstündigem Starkregen möglich.

Hitzewelle ab Wochenbeginn

Ab Montag sollen die Thermometer dann regelmäßig die 30-Grad-Marke knacken. Ursache ist nach Angabe der Meteorologen heiße Saharaluft zusammen mit kräftiger Junisonne. „Ein Tief im Westen schaufelt warme Luft aus Nordafrika direkt zu uns", sagt Jürgen Schmidt.

Die Woche beginnt mit Maximalwerten bis 33 Grad, am Dienstag und Mittwoch klettern die Temperaturen dann bis auf 36 Grad und sorgen für hochsommerliches Wetter.

Bis wann die Hitzewelle das Münsterland in ihrem Griff hält, ist bisher nicht zu sagen. „Ab Donnerstag kann es sich vorübergehend abkühlen", so Jürgen Schmidt, das sei aber noch nicht sicher. Aber auch in der zweiten Wochenhälfte sind Temperaturen über 30 Grad nicht auszuschließen.

Nachts keine Erleichterung

Die Nächte beginnen mit 11 Grad in der Nacht von Freitag auf Samstag und 14 Grad in der Nacht von Samstag auf Sonntag noch recht kühl, danach muss allerdings auch nachts mit Temperaturen von bis zu 20 Grad gerechnet werden.

„Die Hitze hält auch nachts lange an", sagt Jürgen Schmidt. Für Dachgeschossbewohner wird es also kaum Erleichterung geben.