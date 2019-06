Auf der Autobahn 1 hat am frühen Freitagmorgen ein Lkw gebrannt. Nach Angaben der Polizei befand sich der Lastwagen in Fahrtrichtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Greven und Münster-Nord. Plötzlich habe der Wagen an der hinteren rechten Achse Feuer gefangen.

Der Grund für den Brand ist nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, zudem waren keine anderen Fahrzeuge beteiligt.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, aktuell wird der Lkw von der Autobahn geborgen. Deshalb ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. "Das wird auch noch eine Weile dauern", sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Die Sperrung soll bis etwa 10 Uhr andauern.

Wegen des langen Wochenendes hatten sich am Morgen nur kurze Staus gebildet. Die Verzögerungen lagen bei bis zu 15 Minuten.