Jeder darf mithören

Es rauscht, es pfeift, es piept. Dazwischen dringen Stimmen durch den Lautsprecher. „Das hört sich nach einem Engländer an“, sagt Helmut Mülder und dreht weiter am Rädchen des Funkgeräts. „Mit dem könnte ich mich nun unterhalten.“ Dafür reichen dem Funkamateur schon einige Brocken Englisch, solange er die richtigen Fachbegriffe und Abkürzungen kennt.

Worüber man dann mit dem Unbekannten spricht? „Über Gott und die Welt, hauptsächlich über technische Sachen“, sagt Mülder. Dann dreht er erneut am Rädchen, wechselt in einen anderen Frequenzbereich auf der Kurzwelle. Die Stimme eines Russen rauscht durch den Lautsprecher, auf Englisch spricht der Mann übers Wetter, „very strong wind“, ist zu verstehen. Verschlüsselt werden darf dessen Unterhaltung mit einem Japaner nicht, „Amateurfunk ist eine offene Sprache“, erklärt Mülder. Jeder soll mithören dürfen.

Engländer, Russen und Japaner

Der Amateurfunk ist Helmut Mülders Leidenschaft, „wer einmal den Virus in sich hat, wird ihn nie wieder los“, sagt der 56-Jährige. Auf dem Bauernhof der Eltern in Salzbergen ist er damals mit dem Funken gestartet, „da war ich um die 20“, erinnert sich Mülder, „da hab ich mir eine kleine Anlage aufgebaut“.

Mittlerweile ist er Vorsitzender der Contestgruppe Schöppinger Berg (CGSB), 30 aktive Mitglieder hat der Verein für Funkamateure mit Sitz auf der Grenze zwischen Schöppingen und Horstmar aktuell. Fast täglich ist der Rheinenser auf dem fünf Hektar großen Gelände, nicht nur als Vorsitzender, sondern auch als „Mädchen für alles“, wie er sagt.

Überall ragen Antennen in den Himmel, 19 an der Zahl, fast alle selbst gebaut. Die Standardmasten sind 18 bis 25 Meter hoch, zwei weitere können die Funker auf bis zu 40 Meter ausfahren. „Je höher die Antenne, umso weiter können wir funken“, sagt Mülder. Und je mehr verschiedene Antennen, desto mehr Frequenzbereiche werden abgedeckt.

Die Mikrofon-Angst legt sich schnell

Ob Funken auf Kurzwelle (KW) oder Ultrakurzwelle (UKW): Auf dem Schöppinger Berg geht beides. Mülders Favorit ist UKW, „das fasziniert mich einfach“, sagt er. „Wir können hier jeden Tag Entfernungen zwischen 600 und 800 Kilometern im UKW-Band überbrücken.“ Auf der Kurzwelle geht es ohne Probleme einmal rund um die Welt.

Die sogenannte Mikrofon-Angst legten die meisten Funkamateure schnell ab, auch Mülder hat längst kein Problem mehr damit, hinaus in die Welt zu sprechen. So wird aus einem Unbekannten auch mal ein neuer Bekannter, wie etwa sein regelmäßiger Funkpartner aus der Ecke Erfurt. Nach Angaben des Deutschen-Amateur-Radio-Clubs (DARC) gibt es etwa 65 000 Funkamateure allein in Deutschland, weltweit sind es rund 2,5 Millionen, die untereinander in Kontakt treten können.

Würde es zum Katastrophenfall kommen, bei dem das öffentliche Fernsprechnetz zerstört wird, reicht den Funkamateuren eine kleine Batterie, an der sie ihr Funkgerät mit einem Stück Draht anklemmen, um Hilfe holen zu können. Allerdings gibt es in Nordrhein-Westfalen bislang keine Vereinbarung der organisierten Funkamateure mit Hilfsorganisationen oder Behörden über ihre Mitwirkung bei Katastrophen.

„In anderen Bundesländern sieht das anders aus“, sagt Oliver Schlag, Leiter des Referats Not- und Katastrophenfunk beim DARC. In Bayern etwa kooperieren die Funkamateure mit dem Technischen Hilfswerk, das sie im Notfall bei der Kommunikation im Einsatz unterstützen.

Zuhören darf im Amateurfunk jeder. Wer dagegen selbst senden möchte, muss dafür in Deutschland eine Prüfung bei der Bundesnetzagentur ablegen. Elektroniker muss man dafür nicht sein, sagt Helmut Mülder. „Ich bin selbst gelernter Schlosser.“ Die Prüfung hat er trotzdem bestanden – beim zweiten Anlauf nach intensivem Büffeln.

Ein Spielplatz für Technikbegeisterte

Für die Funkamateure geht es ohnehin nicht nur ums Funken. „Das hier ist eine riesengroße Spielwiese“, sagt Vereinsmitglied André Obermeier-Hartmann. „Ich habe großen Spaß an der Technik.“ Der Medizinphysiker baut und bastelt am liebsten, hält gerne Dinge instand, befasst sich intensiv mit den eingesetzten Geräten.

Wo bei anderen Vereinsmitgliedern das Hobby erst losgeht – nämlich beim Funken – „da bin ich eigentlich schon durch“, meint der Soester und grinst. Alte Elektrogeräte irgendwo abgreifen, diese ausschlachten, daraus etwas Neues entwickeln: Das gehört für die Funkamateure zum Tagesgeschäft.

5000 Verbindungen in 48 Stunden

Zusammen mit Eckhard Peters bringt André Obermeier-Hartmann an diesem Morgen eine Antenne wieder in Ordnung, am Wochenende steht der nächste Wettbewerb auf dem Schöppinger Berg an, da soll alles stimmen. Innerhalb von 48 Stunden versuchen die Teilnehmer dann, so viele Funkverbindungen wie möglich abzuwickeln. „Das können schon mal 5000 Verbindungen sein“, erzählt Helmut Mülder.

Um das Gelände darauf vorzubereiten, ist sein Vereinskollege Eckhard Peters extra die rund 120 Kilometer aus seiner Heimat Heiligenhaus nach Schöppingen gekommen. Zwei bis dreimal im Monat fährt der Rentner aus der Stadt bei Düsseldorf zu der Funk- und Antennenanlage auf den Schöppinger Berg.

Auch ein Luxemburger und mehrere Holländer sind Mitglied in dem Verein. „Es ist eine nette Gemeinschaft hier und der Verein ist leistungsmäßig weit vorne im Amateurfunk“, sagt Eckhard Peters, der vor einigen Minuten noch in der kleinen Küche auf dem Gelände Kaffee aufgesetzt hat. So findet sich auch gerne mal eine gesellige Runde am Küchentisch ein, egal zu welcher Tageszeit.

Das Smartphone macht Konkurrenz

Das Vereinsgelände auf dem Schöppinger Berg ist „in Deutschland einmalig“, wie der Vorsitzende Helmut Mülder betont. Trotzdem plagt die Funkamateure die Sorge um den Nachwuchs. „Früher konnte man die Leute noch mit der Tatsache aus der Ecke locken, dass man mal eben Funkbetrieb mit Australien aufnehmen kann.“

Und heute? Der 56-Jährige zeigt auf sein Handydisplay: „Da geht das auch mit dem Smartphone.“ Doch für die Funkamateure ist es eben nicht nur die Kontaktaufnahme über jegliche Grenzen hinweg, die für sie das Hobby ausmacht. Es ist das Gesamtpaket, wie Mülder sagt: „Man verliert nie die Faszination.“