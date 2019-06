Geiselnehmer wollte von der Polizei erschossen werden

Nach einer Geiselnahme in einer Turnhalle in Lengerich steht ein psychisch kranker Mann seit Mittwoch in Münster vor Gericht. Der 25-Jährige hatte am 7. Januar 2019 eine Einrad-Sportgruppe mit einer Bombe bedroht. Die insgesamt 43 Kinder hatten die Halle zwar sofort verlassen können, zwei Übungsleiterinnen blieben jedoch in seiner Gewalt.

Psychiatriegelände unerlaubt verlassen

Zum Prozessauftakt erklärte der 25-jährige Deutsche, dass er sich von der Polizei erschießen lassen wollte. Er habe Selbstmordgedanken gehabt, aber nicht den Mut aufbringen können, sich selbst zu töten. Bevor er sich nach rund anderthalb Stunden festnehmen ließ, hatte er eine Schachtel Zigaretten gefordert. Andernfalls würden die Geiseln sterben. Eine Bombe hatte er nicht dabei.

Der 25-Jährige war wegen Suizidgedanken bereits am 30. Dezember 2018 vorübergehend in die Psychiatrie in Lengerich eingewiesen worden. Am Tattag hatte er das Gelände bei einem Einzelausgang unerlaubt verlassen und war in die Turnhalle gegangen. Zuvor hatte er selbst bei der Polizei angerufen und eine Bombendrohung abgesetzt.

Großeinsatz: Geiselnahme in Sporthalle 1/23 Am frühen Montagabend hat ein 25-jähriger Mann aus dem Kreis Steinfurt die Sporthalle in Lengerich betreten. Foto: Jens Keblat

Dort bedrohte er eine etwa 40-köpfige Übungsgruppe mit dem Zünden einer Bombe, teilte die Polizei mit. Foto: Jens Keblat

Der Mann hat die Kinder dann nach und nach gehen lassen. Foto: Jens Keblat

Kurze Zeit später ließ er auch die beiden Betreuerinnen der Kindergruppe frei. Foto: Jens Keblat

Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos konnten den Mann noch in der Sporthalle festnehmen. Foto: Jens Keblat

Bei der Geiselnahme wurde nach Informationen der Polizei niemand verletzt. Foto: Jens Keblat

Die betroffenen Kinder wurden nach ihrer Freilassung betreut. Foto: Jens Keblat

Die Polizei geht aktuell von einem Einzeltäter aus. Foto: Jens Keblat

Gerüchte, dass es noch einen zweiten Täter geben könnte, bestätigten sich somit nicht. Foto: Jens Keblat

Die Bahnhofstraße war für die Zeit der Spurensicherung gesperrt. Foto: Jens Keblat

Übungsleiterinnen in Todesangst

Die beiden 23 Jahre alten Übungsleiterinnen hatten Todesangst. „Er hat gesagt, dass wir alle sterben werden, wenn wir uns nicht an seine Anweisungen halten“, sagte eine der jungen Frauen den Richtern.

Bestraft werden kann der unter Halluzinationen leidende Mann aus Tecklenburg nicht. Er gilt als schuldunfähig und soll unbefristet in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen werden. „Ich habe großen Mist gebaut“, sagte er den beiden Übungsleiterinnen. „Durch meine Krankheit konnte ich nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden.“

Hinweis: Der Pressekodex sieht vor, dass über Suizide zurückhaltend berichtet wird. Dies gilt insbesondere für die Nennung von Namen und die Schilderung näherer Begleitumstände. Grund für die Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Selbsttötungen. In diesem Fall überwiegt aufgrund der Umstände aber das öffentliches Interesse.

Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge . Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten. Ergänzend können Sie das Angebot der Krisenhilfe Münster (0251-519005) in Anspruch nehmen und dort bis zu zehn kostenlose persönliche Beratungstermine vereinbaren.