Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Zwischenfall gegen 21.20 Uhr am Dienstagabend. Zeugen geben an, dass zu diesem Zeitpunkt zwei Fahrzeuge mit stark überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander auf der Siemensstraße in Richtung des dortigen Wendehammers gefahren sein sollen.

Unbeteiligter erleidet Knalltrauma

Der 18-jährige Fahrer des einen Wagens verlor dann aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und knallte in einen Schuppen. Der 18-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Ebenfalls leicht verletzt wurde auch der 35-jährige Besitzer des Schuppens, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls in dem Gebäude befand. „Er erlitt ein Knalltrauma“, so Thorsten Ohm, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Borken, gegenüber den WN. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei nach ersten Erkenntnissen mit rund 10 000 Euro.

Der nach Zeugenangaben zweite beteiligte Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle – nach ihm sucht derzeit noch die Polizei.

Anwohner berichten von weiteren „Rennstrecken“

Im Internet wurde der Vorfall vom Dienstagabend mit zahlreichen Kommentaren bedacht und die Rücksichtslosigkeit der Veranstalter solcher Rennen kritisiert. Auch auf anderen Straßen – etwa auf der Enscheder Straße – wollen Zeugen schon illegale Rennen beobachtet haben. Viele fordern ein härteres Eingreifen der Polizei. oder – bezogen auf die Siemensstraße – ein Tempolimit oder die Installation einer Blitzanlage. Ein anderer User reagiert mit schwarzem Humor: „Wenn das die Rennstrecke ist, dann sind sie auf dem richtigen Weg: Rechts stehen schon die Grabsteine.“

Zeugen, die weitere Hinweise zu diesem Unfall oder zum zweiten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Gronau in Verbindung zu setzen, ✆ 02562 9260.