Die vier Löschzüge aus Leeden, Tecklenburg, Ledde und Brochterbeck waren mit rund 60 Kameraden zur Grafenstraße ausgerückt und löschten das Dach ab, aus dem immer wieder Flammen emporzüngelten. Durch eine auf der Grafenstraße verlegte Schlauchleitung wurde die Wasserversorgung gesichert. Außerdem wurde der Außenpool der Anlage angezapft. Unterstützt wurde die Tecklenburger Wehr von den Kameraden aus Lengerich, die mit ihrem Gelenkmast vor Ort waren und so das Feuer von oben bekämpfen konnten.

Schweißtreibend war der Einsatz für die Feuerwehrleute. Einerseits war die Hitzeentwicklung beachtlich, andererseits herrschten schwüle 30 Grad. In voller Montur und mit Atemschutzmasken trotzten die Feuerwehrleute den Temperaturen, wechselten sich immer wieder im Einsatz ab.

Wodurch das Feuer ausgebrochen ist, steht noch nicht fest. An dem Dach des Schwimmbades hatten Reparaturarbeiten stattgefunden, die aber nach Auskunft des Wehrführers mittags abgeschlossen gewesen seien.

Die Grafenstraße war während des Löscheinsatzes komplett gesperrt. Heute ist sie natürlich wieder freigegeben. Zahlreiche Urlauber werden zum Regenbogencamp reisen. Schließlich steht wegen des Feiertages Fronleichnam am Donnerstag ein langes Wochenende bevor. Schwimmen in der Halle aber, das ist für sie in diesem Urlaub nicht möglich.