Mark Lorei dreht im Münsterland mehrteilige Webserie

Burg Hülshoff in Havixbeck, Haus Rüschhaus in Nienberge, Haus Runde in Billerbeck: Dies sind nur einige der „Locations“, an denen Mark Lorei, freier Regisseur aus Ascheberg, in den kommenden Wochen sein „Herzensprojekt“ realisieren möchte: eine mehrteilige Webserie mit dem Titel „ Haus Kummerveldt “.

Nach jetziger Planung werden dafür rund 27 Drehtage benötigt. Das Drehbuch, das er in sechs Monaten zusammen mit Cecilia Röski vom Deutschen Literaturinstitut Leipzig verfasst hat, liegt seit zwei Monaten vor. Auch die Finanzierung des historischen Films aus rein regionalen Mitteln steht weitgehend. Schon in diesen Tagen ist Drehbeginn, erzählt Lorei im Gespräch mit unserer Zeitung.

80-minütige fiktionale Serie

Die Serie handelt von Luise von Kummerveldt (Milena Straube), deren sehnlichster Wunsch es ist, Schriftstellerin zu werden. Während ihr Vater (Michael Goldberg), ein alternder Baron, sie gewähren lässt, will ihr jüngerer Bruder Veit (Marcel Becker-Neu) Luise nach dem Tod des Vaters verheiraten. Ein erstes Manuskript, das Luise einreicht, findet nicht die Gunst des Verlages. Sie solle sich lieber, wie es sich gehört, der Stickerei widmen, heißt es dort.

Die rein fiktionale Geschichte spielt im 19. Jahrhundert, in dem Lorei schon seine beiden Filmprojekte „Sieben Stecknadeln“ und „Preußen und Westfalen“ angesiedelt hatte. Der gebürtige Bocholter, der in Münster Geschichte studiert hat und danach ein Volontariat beim LWL-Medienzentrum in Münster absolvierte, arbeitet seit einem Jahr freiberuflich. Oftmals erhält er Aufträge von Museen, die im Zuge der Digitalisierung audiovisuelles Material benötigen. Aber eine rund 80-minütige fiktionale Serie – das ist für Lorei eine Premiere.

In den vergangenen zwei Jahren hat er sich gemeinsam mit der Filmproduzentin Lotte Ruf aus Düsseldorf um die Finanzierung des ambitionierten Low-Budget-Projektes gekümmert. Er konnte unter anderem Kooperationspartner wie die Filmwerkstatt Münster und das Center for Literature von seiner Filmidee begeistert – weshalb er auch in der Burg Hülshoff und im Haus Rüschhaus drehen darf.

Youtuber Fabian Nolte spielt Hausdiener

Einen historischen Stoff zu verfilmen, ist aufwendig – „und teuer“, bekennt Lorei. Sechs bis zu zehnminütige Folgen soll die Internet-Serie haben. Sie soll zudem von drei- bis fünfminütigen Video-Blogs begleitet sein, um jüngeren Zuschauern den historischen Kontext zu erläutern. So wird zum Beispiel der Youtuber Fabian Nolte den Hausdiener spielen . Aus der Rolle heraus soll er die Moderation übernehmen.

Warum sich Mark Lorei so beharrlich am 19. Jahrhundert abarbeitet? „Weil es filmisch weit weniger bearbeitet ist als das 20. Jahrhundert“, schildert der Filmemacher. „Außerdem haben unglaublich viele Dinge, die heute noch gesellschaftlich und politisch relevant sind, schon damals eine große Rolle gespielt.“ Die aufkommende Frauenbewegung etwa, die aktuell ihren Widerhall in der „#Me too“-Bewegung finde. „Oder der aggressive Nationalismusgedanke, der heute von den Rechtspopulisten so vereinnahmt wird.“