Nach Auskunft der Polizei haben zwei männliche, maskierte Täter das Gebäude am Weitkamp um kurz vor 13 Uhr Uhr betreten, die Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht und sie zum Öffnen der Geldautomaten gezwungen. Dabei soll die Frau auch geschlagen worden sein.

Der Versuch, an das Bargeld zu kommen, scheiterte jedoch. Die beiden Täter fesselten die Angestellte, nahmen ihr Handy an sich und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Täter-Beschreibung

Beide Täter waren etwa 170 Zentimeter groß und hatten laut Polizei eine südländische Erscheinung. Sie trugen Wollmützen und ein Basecap und Handschuhe.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos. Die Zufahrten zum Weitkamp, der sich mitten im Ortskern in unmittelbarer Nähe zur Grundschule befindet, waren mehrere Stunden gesperrt.

Zeugensuche

Personen, die in Rinkerode, insbesondere im Bereich Weitkamp, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.