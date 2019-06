Aushängeschild für das Münsterland

Zum Geburtstag waren am Samstagabend 400 Gratulanten zum Jubiläumsfest von Pott’s nach Oelde gekommen. Die Gäste genossen in der festlich dekorierten Franz-Arnold-Halle einen höchst unterhaltsamen Abend. Ihnen wurde ein spannendes Show-Programm des GOP-Varieté-Theaters geboten. Rick von Nöten und Ferdinand A.Fachblatt alias „Lonely HusBand“, führten charmant und mit viel Witz durch das Programm. Die Comedians lieferten den Zuschauer Infos zu den Show-Einlagen. Darunter Artistinnen am Luftring, beeindruckende Mentalmagie und weitere Kunststücke sowie Tanz. Eine tolle Show, die exklusiv für die Brauerei ausgearbeitet worden war.

250 Jahre Pott‘s Brauerei 1/23 250 Jahre Pott‘s Brauerei: Impressionen vom Festakt Foto: Marion Bulla

„Die heutige Feier ist ein außergewöhnlicher Moment, der auch so gefeiert werden soll. Vor allem ist dies ein Ereignis, um in Dankbarkeit und voller Respekt zurückzublicken auf die Leistungen der Vorgängergenerationen“, sagte Gastgeber und Bräu Jörg Pott, der die Brauerei in siebter Generation leitet. In seiner Rede erinnerte er an die Historie des Unternehmens. Pott berichtete von Franz-Arnold Veltmann, der die Brauerei im Jahr 1769 von einem Jesuitenkloster übernommen und damit den Grundstein für das heutige Unternehmen gelegt hatte. Später heiratete Theresia Veltmann Bernhard Pott. Im Laufe der Jahre entwickelte sich das Konzept der Brauerei. Zunächst kamen die Bügelflaschen. „Eine Revolution“, erinnert Jörg Pott sich. Dann wurde die gläserne Produktion eingeführt. Offen, transparent und erlebbar. Heute werden neben den Brauereiprodukten ebenso Erzeugnisse aus dem Backhaus und der Metzgerei vertrieben. Erlebnischarakter bieten zudem das Pott‘s-Museum und Wasser-Brunnen-Kino. Im vergangenen Jahr wurde die Brauerei erweitert und damit die Vision der vollständigen gläsernen Brauerei Realität.

„Pott’s steht für Oelde und Oelde steht für Pott’s“, stellte Bürgermeister Karl-Friedrich Knop klar. Die Bauerei sei ein starkes, ausgeprägt traditionsbewusstes und überaus erfolgreiches Unternehmen. „Wie kaum ein anderes Unternehmen fühlt Pott‘s sich mit seiner Stadt verbunden“, sagte Knop, bevor Dr. Olaf Gericke das Wort ergriff. Der Landrat hielt seine Grußworte in Reimform, was die Besucher mit viel Applaus belohnten. Er fand viele lobende Worte für die Brauerei und sieht diese als ein Segen für Stadt und Kreis: „Statt in Steuerparadiesen herum zu tingeln, lassen sie, wie jedermann weiß, die heimischen Steuerkassen klingeln“. Auch Regierungspräsidentin Dorothee Feller bezeichnete Pott’s als „Aushängeschild für das Münsterland“. Bodenständig und engagiert mit Mut zur Veränderung.