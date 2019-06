Eine 56-jährige Ahlenerin streifte am Sonntagabend mit ihrem Pkw beim Einparken den abgestellten Wagen einer 21-Jährigen. Der Unfall ereignete sich gegen 19.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Beckumer Straße. Die Verursacherin entfernte sich vom Unfallort – ins Restaurant. Die hinzugerufenen Beamten der Wache Ahlen konnten die 56-jährige vor Ort antreffen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei ihr Alkoholeinfluss fest. Daher wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von geschätzten 2500 Euro.