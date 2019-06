Zwei Personen sind bei einem Unfall am Freitag gegen 7.10 Uhr auf der Ibbenbürener Straße verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte eine 21 Jahre alte Ibbenbürenerin, aus Richtung Lengerich kommend, mit ihrem Auto nach links auf die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Münster abbiegen. Dabei übersah die Fahrerin offenbar ein aus Richtung Brochterbeck entgegenkommendes Auto. Dieser Pkw wurde von einer 22 Jahre alten Lienenerin gesteuert. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei die beiden Fahrerinnen verletzt und von den Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht wurden. Den an den Fahrzeugen entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 15 000 Euro.