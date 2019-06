Tiefer Schnee und heiße Quellen

Mitten hinein in den Schnee ging es für die Drensteinfurter Karolin und Philipp Wülfing auf der jüngsten Etappe ihres Panamericana-Abenteuers. Nachdem sie zwei Monate in Vancouver festgesessen hatten, weil der Motor ihres Defenders mit Namen „Willi“ ausgetauscht werden musste, konnte das Ehepaar nun sein nächstes Ziel ansteuern.

„Da bei einem neuen Motor der erste Ölwechsel nach 1000 Kilometern gemacht wird, sollte uns die erste kleine Tour nach Whistler und weiter nördlich zu einigen heißen Quellen führen“, schreiben die Wülfings.

Der „Sea-to-Sky-Highway“ nach Whistler führte sie idyllisch am Pazifik entlang. Dann machte die Straße einen Knick, und es ging steil hinauf in die schneebedeckten Berge. „Der neue Motor funktionierte super, und wir erklommen die Bergspitzen, ohne einen Gang herunterschalten zu müssen“, so Karolin Wülfing.

Whistler liegt auf 670 Metern Höhe und ist umringt vom Whistler Mountain und dem Blackcomb Peak, einem Paradies für Ski- und Snowboardfahrer. Der Regen, der Vancouver oft durch den gesamten Winter begleitet, geht dort in Schnee über. „Nach den meterhohen Schneebergen am Straßenrand zu urteilen, hatte es die vergangenen Monate durchgeschneit“, berichten die beiden Abenteurer.

Feuerholz lag schon bereit

„Da wir zuerst in den heißen Quellen baden wollten, war unser Roadtrip aber noch nicht zu Ende. Über die Landstraße 99 ging es in Serpentinen den Berg wieder herunter. Der Schnee wich dem ungemütlich kalten, nassen Wintertag. Entlang des Lillooet Sees sollte uns die ‚In-Shuck-ch-Road‘ zu den Sloquet Hot Springs führen. Da wir außerhalb der Saison unterwegs waren, konnten wir die simplen Campingplätze umsonst und meistens vollkommen allein nutzen. Jeder Platz hatte eine Bank, einen Holztisch, eine Feuerstelle, und es gab ein zentrales Toilettenhäuschen. Das Beste aber war, dass an den Feuerstellen schon gehacktes Holz lag. In den kalten Wintermonaten ist das fast überall so. Unser abendliches Feuer war damit gesichert. Bei diesen niedrigen Temperaturen ist es draußen ohne Lagerfeuer auch kaum auszuhalten.“

Der nächste Tag: Die Wülfings hackten noch schnell das Holz für die nächsten Camper – und weiter ging es. Für die 83 Kilometer bis zu den Hot Springs brauchte das Paar lange. Denn: „Die Natur ist einfach zu schön, um einfach an ihr vorbei zu fahren.“ Als der Defender am Nachmittag die Sloquet Hot Springs erreichte, konnten die beiden ihr Glück kaum fassen: „Wir waren doch tatsächlich die Einzigen dort.“ Die heißen Quellen liegen mitten im Wald am Sloquet Fluss. Das heiße Wasser aus der Quelle fließt einen Wasserfall hinab und verteilt sich in die umliegenden Pools. Diese sind von der Natur geformt und von Steinen und Felsen begrenzt.

Bad bei Schneegestöber

„Wir suchten uns einen Pool mit angenehmer Temperatur und legten uns in das heiße Wasser. Die Steine am Rand dienten uns als Kopfkissen. Mit Blick auf den Fluss genossen wir die Natur und die Ruhe. Nur das Rauschen des Flusses war zu hören. Der Himmel wurde immer grauer, und dann fing es an zu schneien. Dicke Flocken schwebten langsam zu Boden. In kürzester Zeit waren die Bäume mit einer weißen Schicht bedeckt. Wir lagen im Heißen und schauten dem Schneegestöber zu. Dass Minusgrade herrschten, fiel uns gar nicht auf. Philipp kühlte sich noch für eine Millisekunde im eiskalten Wasser des Sloquet Flusses ab“, schreibt Karolin.

Nach diesem beeindruckenden Erlebnis beschlossen die Drensteinfurter, zum Übernachten zurück an den Lillooet See zu fahren. Dort war es zwar kalt, aber es lag kaum Schnee. „Das Campen in Schneemassen wollten wir uns für Whistler aufheben. Dorthin ging es für uns und ‚Willi‘ schon am nächsten Tag. Wir fuhren Snowboard, trafen uns mit einer Freundin und genossen die Tage im Schnee.“

Der neue Motor hatte seine ersten 1000 Kilometer geschafft, es wurde Zeit für den Ölwechsel. Karolin und Philipp mussten also zurück nach Vancouver. Der Werkstatt-Besuch war schnell erledigt. „Wir packten die restlichen Sachen ein, verabschiedeten uns von unseren neuen Freunden, die wir in den Monaten in Vancouver gefunden hatten, und es konnte losgehen. So schnell werden wir Vancouver nicht wiedersehen. Unser nächster Halt ist Mexiko – aber dazu beim nächsten Mal mehr“, schreibt das Paar.