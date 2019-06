DRK-Blutspendedienst: Versorgungssicherheit ist gefährdet

Aufgrund des demografischen Wandels schieden jedes Jahr in Deutschland rund 100.000 Spender aus. In vielen Gebieten fehle es akut an Nachwuchs. Unsere Stammspender rekrutieren sich derzeit noch stark aus der Gruppe der sogenannten Babyboomer, erklärte Küpper weiter. „Danach kommt eine ­riesige Lücke“. Halte der Trend an, „können wir in fünf Jahren die Versorgung nicht mehr sicherstellen“, betonte der Sprecher unmittelbar vor dem Weltblutspendetag.

In NRW spenden nach Angaben des DRK gegenwärtig nur noch 290.000 Menschen regelmäßig Blut. Sie stellen zwei Drittel der landesweit benötigten Blutreserven. Mit einer bundesweiten Kam­pagne will das DRK die ­Spenderbereitschaft erhöhen.

Statistisch gesehen ist jeder Deutsche mindestens einmal im Leben auf eine Trans­fusion angewiesen. Eine synthetische Alternative zum menschlichen Blut gibt es noch nicht.