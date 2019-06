Doppelte Trunkenheitsfahrten in Lüdinghausen

Lüdinghausen -

Doppelte Überraschung für die Polizei in Lüdinghausen: Am Samstagmorgen fielen den Beamten zwei Männer bei Trunkenheitsfahrten auf – und das jeweils zweifach. So etwas komme nur „sehr, sehr selten“ vor, hieß es aus der Leitstelle.