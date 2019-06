Mit „Downies“ das Leben lieben

Lasse Regenbogen und Meret Lucht haben viele Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel, dass sie viel lachen, dass sie dem Leben entgegenstrahlen. Dass sie die Ärmel aufkrempeln und die Augen aufhalten. Dass sie genau aufpassen, was (über sie) gesagt wird, als sie mit ihren Eltern und dem Redakteur über ihr Familienleben sprechen. Und dass sie mit einer genetischen Abweichung auf die Welt gekommen sind: Trisomie 21 oder auch Down Syndrom.

Erster Schock über die Diagnose

Diese Diagnose wog schwer für die Eltern. „Ich war richtig geschockt“, erinnert sich Simone Lucht, die vorher von keiner Unregelmäßigkeit wusste, wohl aber eine dumpfe Befürchtung hegte. Die Gefühle nach der Geburt ihres zweiten Kindes und heute hat die gelernte Krankenschwester in einem Brief zur Volljährigkeit der Tochter zusammengefasst: „Heute vor 18 Jahren hast DU meine Welt völlig auf den Kopf gestellt. Bodenlose tiefste Traurigkeit ergriff mich mit DEINER Geburt, nur weil DU ,so‘ geboren wurdest. Doch diese war zum Glück nur von kurzer Dauer. Mit DIR an meiner Seite lernte ich viele Dinge neu zu ordnen. DU zeigst mir eine Welt, wie ich sie ohne DICH wohl hätte nie erleben und erfahren dürfen. Bleib so, wie DU bist – passt!“ Inzwischen, so Simone Lucht, sei sie dankbar für das Leben mit einem Kind, das sie zu erst herausgefordert hat. Und ein Kind mit einem Handicap, das heute für viele Eltern ein Grund ist, ihren Nachwuchs gar nicht erst das Licht der Welt erblicken zu lassen.

Die Tendenz, bei Kindern mit Down Syndrom die Schwangerschaft abzubrechen, nehme jedenfalls zu, so der Eindruck von Uta Regenbogen. Sie brauchte zwei Tage, um für sich zu verarbeiten, dass ihr Sohn nicht gesund ist. Einschlägige Voruntersuchungen hatte sie nicht vornehmen lassen. „Das war ein Schock. Aber für mich war absolut klar: Das ist ein lebenswertes Leben“, betont die Mutter dreier Kinder.

Mit dieser Einschätzung könnte sie immer mehr zur Ausnahme werden, wenn der Bluttest, über dessen Aufnahme in den Katalog der Kassenleistungen gerade diskutiert wird, sich stärker durchsetzt. Wenn erst mal eine Diagnose gestellt sei, „suggerieren die Mediziner eher, dass das Kind nicht ausgetragen werden soll“, betont Uta Regenbogen, Di­plom-Sportlehrerin, die schon vor Lasses Geburt mit behinderten Menschen gearbeitet hat. Simone Lucht teilt diesen Eindruck. Die Verbreitung des Tests, für den lediglich Blut abgenommen und keine risikobehaftete Untersuchung vorgenommen werden muss, werde sich gravierend auswirken. „Die Selektion wird damit zum Automatismus“, bedauert die zweifache Mutter, die keine Sekunde mit Meret missen möchte.

Familien geraten unter Rechtfertigungsdruck

Das Leben könnte sich aber für betroffene Familien verändern, wenn immer mehr Diagnose um sich greift. Das zeige sich in Frankreich, wo der Bluttest schon zum medizinischen Standardrepertoire gehört. „Dort gibt es fast keine Downies mehr“, schildert Lucht. Beide Mütter fürchten eine fatale Entwicklung auch in Deutschland: Familien, die sich dafür entscheiden, mit einem besonderen Kind durchs Leben zu gehen, „müssen sich dann dafür rechtfertigen“.

Bluttest könnte Kassenleistung werden Der Bundestag hat im­ April darüber diskutiert, ob künftig die Krankenkassen vorgeburtlicheBluttests auf das Down-Syndrom, die es seit Langem gibt, bei Auffälligkeiten oder Risikoschwangerschaften bezahlensollen. Der Test ist praktisch ohne Nebenwirkungen. Mit ihm ist es möglich, die DNA-Spuren des Ungeborenen herauszufiltern und auf Chromosomen-Störungen zu untersuchen. Ob die Bluttests zur Kassenleistung werden, entscheidet nicht der Bundestag, sondern der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), als Selbstverwaltungskörperschaft im Gesundheitswesen, in dem Ärzteschaft und Kassen vertreten sind. Sein Votum soll das Gremium im August treffen, teilte das Bundesgesundheitsministerium auf WN-Anfrage mit. ...

Wobei Uta Regenbogen und Simone Lucht sich nicht zu Moralaposteln aufschwingen wollen. Sie äußern Verständnis dafür, dass sich Eltern gegen ein Kind entscheiden. „Ich bin froh, dass ich mich nie entscheiden musste“, ergänzt Simone Lucht.

Dass eine Diskussion darüber, welches Leben eine Chance bekommen soll, überhaupt geführt wird, versetzt Lasse Regenbogen und Meret Lucht auch im Gespräch mit dem WN-Redakteur erkennbar einen Stich ins Herz. Dass sie ihr Leben lieben und in vollen Zügen genießen, erkennen Freunde, Nachbarn und das Umfeld in Senden, in dem sich viele Berührungspunkte mit den Aktivitäten der Lebenshilfe ergeben. Lasse, der viel Sport treibt, liebt den BVB und Hardrock à la AC/DC, der auf dem Kopfhörer dröhnt, wenn der 21-Jährige morgens um 7 Uhr das Elternhaus zum Bus und zum Arbeitstag bei den Alexianer-Werkstätten verlässt. Die 20-jährige Meret, die in den Caritas-Werkstätten in Nordkirchen arbeitet, tanz leidenschaftlich bei „Funky Pro S“, mag Schalke und Schwimmen, Theater und den Lebenshilfe-Chor. Sie lebt in der Trainingsgruppe des Wohnheims, um eventuell in eine Außenwohngruppe ziehen zu können.

Die beiden „Downies“ können nicht alles, was ihre Altersgenossen können. Aber vieles. Und was sie anfassen, machen sie aus vollem Herzen und mit einem Lächeln.