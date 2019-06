Mit deutlich weniger Wucht als befürchtet ist in der Nacht ein Gewitter über Nordrhein-Westfalen gezogen. „Das Gewitter hat sich über Deutschland ziemlich schnell abgeschwächt”, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am frühen Mittwochmorgen. Über Belgien und die Niederlande war es zuvor noch mit Böen von mehr als 100 km/h gezogen. Über Nordrhein-Westfalen zog das Gewitter schließlich weiter in Richtung Nordsee.

Möglicher Tornado im Raum Bocholt

Die Schäden, die das Unwetter in Deutschland anrichtete, hielten sich nach ersten Meldungen in Grenzen. Von mehreren wetterbedingten Einsätzen sprach die Polizei im Kreis Borken. Auch der DWD berichtete von umgestürzten Bäumen und einem umgestürzten Auto im Raum Bocholt. „Das könnte ein Tornado gewesen sein”, sagte der DWD-Meteorologe. Das müsse jedoch am Mittwoch noch vor Ort untersucht werden.

In Xanten (Kreis Wesel) sperrte die Polizei wegen umgestürzter Bäume eine Straße.

Bereits am Montagmorgen hatte es in NRW teils starke Gewitter mit Blitzeinschlägen auch im Münsterland gegeben.