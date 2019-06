Wieder Unwetter in Teilen Nordrhein-Westfalens erwartet

Ob diese Unwetter tatsächlich aufziehen werden, ließe sich zwar noch nicht mit Sicherheit sagen, sagte ein Sprecher des DWD am Dienstagmorgen. Wenn es aber so kommen werde, seien die Auswirkungen voraussichtlich groß. Lokal seien Hagel, Starkregen und Orkanböen oder sogar einzelne Tornados möglich.

Unwettergefahr im westlichen Münsterland

Potenziell betroffen sei die Region von der Eifel über das Ruhrgebiet bis nach Bremen. „Die Unwetter ziehen von den Niederlanden zur Nordsee. Das Münsterland werden sie voraussichtlich eher nur streifen. Die Unwettergefahr ist dann zwischen circa 18 Uhr und 24 Uhr im westlichen Teil der Region am höchsten. Dort können dann starke Gewitter begleitet von Regengüssen, Hagel und Sturmböen auftreten”, gab eine Sprecherin des Wetterdienstes „Wetterkontor” auf Anfrage unserer Zeitung bekannt. Insgesamt stufen die Experten die Wetterlage am Dienstag aber deutlich entspannter ein als am Montag.

Weitere Aussichten

Im Laufe der Nacht zu Mittwoch legen sich die Unwetter dann, stellenweise kann es bei 20 Grad tropisch bleiben - Metereologen erwarten flächendeckend Temperaturen von 17 bis 18 Grad. Auch am Mittwoch bleibt das Wetter abwechslungsreich. Mit bis zu 27 Grad wird es laut Prognose von Wetterkontor wieder hochsommerlich warm, das Schauer- und Gewitterrisiko wächst im Laufe des Tages. Erst am Donnerstag zeichnet sich bei deutlich kühleren Temperaturen um die 20 Grad eine Entspannung der Wetterlage ab, bevor die Temperaturen am Freitag wieder auf rund 25 Grad ansteigen.