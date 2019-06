„Gar nicht auf dem Schirm“

Die Zahl der Betreuungsplätze wächst in Steinfurt kontinuierlich Jahr für Jahr. Wie der Kreis Steinfurt auf Anfrage mitteilt, gab es im Kindergartenjahr 2017/18 in Steinfurt 1280 Kita- und 102 Tagesmutter-Plätze. Ein Jahr später waren es 1360 und 102. Für das kommende Jahr 2019/20 sollen es in beiden Stadtteilen 1450 und 121 werden. Wie Peter Borowiak vom zuständigen Fachdienst der Stadt erläuterte, gibt es in Steinfurt 33 Kitas. Tendenz steigend. In Borghorst sei eine weitere Drei-Gruppen-Einrichtung geplant, in Burgsteinfurt eine zweigruppige plus eine Erweiterung einer bestehenden Kita. In den Vorjahren hat es eine Reihe von Neueröffnungen und Erweiterungen gegeben.