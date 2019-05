Einen Euro hat der Nabu vor zehn Jahren für ein besonderes Vogelhotel am Ascheberger Dorfrand gezahlt. Die RWE überließ den Naturfreunden für diesen symbolischen Preis von gerade einmal 100 Cent das alte Trafohäuschen an der Altefeldstraße. Hubert Langer betreut das markante Gebäude und beobachtet auch das Geschehen. Gerade hat er beobachtet, dass die Turmfalken wieder Nachwuchs bekommen haben: „Ich habe vier Junge auf dem Fenstersims gesehen“, berichtet der Ascheberger.

Hinter einem offenen Glasstein hat der Naturfreund einen Kasten mit Sägemehl platziert. Dort haben die Turmfalken gebrütet. „Sie sind bestimmt fünf, sechs Jahre da“, berichtet Langer. Dass am Ende vier Junge flügge werden, liege im üblichen Rahmen. Den Nachwuchs auf dem Fenstersims zu beobachten, ist kein langes Vergnügen. „Nach drei, vier Tagen sind sie weg“, sagt Langer. Beobachtete er sie am Dienstagmorgen noch als Quartett am Trafohäuschen, waren gestern schon erste Flugversuche zu sehen. Während die alten Turmfalken weiter am Trafohäuschen bleiben, muss sich der Nachwuchs ein neues Revier suchen. Langer drückt ihnen die Daumen: „Das ist heute nicht so einfach, weil auf den Höfen an den Häusern und Scheunen keine offenen Stellen mehr sind.“

Das Trafohäuschen neben dem Umspannwerk ist 2007 außer Betrieb genommen worden. Zwei Jahre später wurde es dann an den Nabu „verkauft“. Er setzte damals auch darauf, Fledermäusen ein Angebot machen zu können. Auch das, so hat es Langer beobachtet, hat geklappt. Die Alternative vom Vogelhotel wäre übrigens der Abriss gewesen.