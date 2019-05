Wie gefährlich ist der Kunstrasenplatz?

Sie sind winzig klein, spritzen auf, wenn die Fußballer mal richtig reintreten ins satte Grün und kleben an Stutzen und Trikots, wenn diese nach dem Spiel in der Tasche landen, um daheim für die nächste Begegnung gewaschen zu werden. Die Rede ist vom Granulat der Kunstrasenplätze, um das eine Diskussion entbrannt ist. Auch Metelen hat so einen Platz.

Mögliches Verbot in zwei Jahren

In Zeiten, in denen Verbote von Einweggeschirr und -strohhalmen die Politik beschäftigen, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch der Füllstoff der Kunstplätze in den Fokus geraten würde. Die Europäische Union hat das Thema schon seit Längerem im Blick. In der Vorwoche schlug nun der Städte- und Gemeindebund Alarm: In einem Brief an die Kommunen im Land wurde die Thematik angesprochen. Auch ein mögliches Szenario, nach dem ein Verbot solcher künstlicher Füllmaterialien bereits 2021 drohen könnte, findet sich in dem Papier.

Im Metelener Rathaus ist das Schreiben bekannt. An­dreas Joost, zuständiger Fachbereichsleiter, erklärte auf Anfrage dieser Zeitung, dass die Kommune mit dem Hersteller des Granulats für den Platz im Sportpark Süd in Kontakt stehe: „Wir sind an dem Thema dran.“

Firma wirbt mit Recycling-Material

Die Firma Polytan aus dem oberbayerischen Burgheim lieferte den Rasen und auch das Material für das Infill. In der Branche ist die Debatte um die Füllstoffe und deren mögliche Umweltbelastung natürlich längst angekommen. „In der gegenwärtigen Diskussion um den Austrag von Gummigranulat aus Kunstrasenspielfeldern in die Umwelt müssen sich Sportvereine, Kommunen und Gemeinden zunehmend den besorgten und kritischen Fragen ihrer Mitglieder, Vorstände, Sponsoren, Sportler und Eltern stellen“, schreibt das Unternehmen und wirbt damit, dass es selber Recycling-Material verwende und technisch in der Lage sei, in modernen Kunstrasen-Systemen mit einem Infill-Bedarf von 2 Kilo Granulat pro Quadratmeter auszukommen.

Dennoch steht genau dieses Granulat im Blickpunkt. Rudolf Brinkmann ist Diplom-Ingenieur, verantwortete die Planung des Metelener Kunstrasenplatzes und ist derzeit mit seinem Büro Brinkmann und Deppen auch dabei, den zweiten Teil des Sportparks Süd planerisch vorzubereiten.

„ Dass da was kommen würde, war klar. Dass da was kommen würde, war klar. “ Diplom-Ingenieur Rudolf Brinkmann

Fachverbände erarbeiten Stellungnahme

„Dass da was kommen würde, war klar“, erklärte der Sportplatz-Fachmann im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Fachverbände erarbeiteten derzeit eine Stellungnahme, verweist auch der Planer darauf, dass das Thema die Kunstrasen-Branche umtreibt. Eine Frage dabei sei, ob die Granulatkügelchen überhaupt in den Bereich Mikroplastik fielen, wie beispielsweise Putzstoffe in Zahnpasta oder auch in Peeling-Cremes.

Kork und Sand als Alternativen

Käme es zu einem Verbot von Gummi-Granulaten, seien Füllungen aus Kork oder Sand denkbare Alternativen. Brinkmann erläuterte, dass ein Austausch der Filling-Stoffe vor Ort technisch nicht das Problem sei. Beide Alternativen brächten allerdings Nachteile mit sich. „Wenn Sand eingebracht wird, haben wir einen Zustand, wie ihn viele noch aus früheren Kunstrasen-Zeiten kennen. Wasser wird gebunden und so werden die Plätze besonders im Winter zu knüppelharten Betonpisten.“

Und Kork? Das sei eine denkbare Lösung, erläuterte der Experte. „Allerdings muss man wissen, dass es gar nicht genügend Kork gibt, um für den Fall, dass das jetzige Kunststoff-Granulat verboten wird, die Plätze damit zu befüllen.“ Die Preise für den Naturstoff dürfen bei einem Kunststoff-Verbot rasant ansteigen.

Stadt Warendorf rät zu Kork-Füllung

Nicht nur in Metelen ist das Thema angekommen: Die Stadt Warendorf hat sich erst kürzlich mit dem Bau von zwei Kunstrasenplätzen beschäftigt. Sie hatte mit Blick auf die Debatte, die sich in Fachkreisen schon im Vorjahr abzeichnete, Kork favorisiert und riet den beiden Sportvereinen SC Müssingen und SC Hoetmar dazu, Kork für die Füllung des künstlichen Geläufs zu verwenden.

In Greven wird der neue Platz der DJK mit Kunststoff-Füllung gebaut. Die Reckenfelder, die ebenfalls ein künstliches Spielfeld bekommen, wollen den Aufbau aber so wählen, dass die Füllung später notfalls getauscht werden kann – falls ein Verbot kommen sollte.