Die Aussagen und Befürchtungen der Gastronomen und Café-Besitzer bei einem Ortstermin in der Kapellenstraße waren eindeutig: „Es geht um unsere Existenz. Wir sind auf die Außengastronomie angewiesen, sonst können wir den Laden dicht machen“, sagte etwa Eiscafé-Betreiber Ferdi Bußmann. Auch Brigitte Baggeroer von der Gaststätte „Tante Lina“ und ein Vertreter der Familie Hodzic, die die „Villa Media“ betreibt, machten unmissverständlich klar, dass ihrer Meinung nach ohne eine großzügige Außengastronomie auf der Kapellenstraße mittel- bis langfristig ein wirtschaftliches Überleben nicht möglich sei.

„Die Gastronomie und natürlich auch die Außengastronomie gehören zu Telgte und sind wichtig für die ganze Stadt, aber gleichzeitig geht es um gesetzliche Vorgaben, die wir zwingend umsetzen müssen“, betonte Bürgermeister Wolfgang Pieper während Dieter Leuer mit der schweren Drehleiter der Feuerwehr langsam die Kapellenstraße aus Richtung Marktplatz befuhr.

Probleme hatte er dabei am Dienstagmorgen keine, Tische und Stühle standen an der Seite. Doch es gebe auch andere Tage, sagte Pieper. Dann sei ein Teil der Fahrbahn zugestellt, eine ungehinderte Anfahrt von Feuerwehr und Rettungsdienst damit nicht gewährleistet. „Im Einsatzfall stellt das die Feuerwehr vor Pro­bleme“, sagte der Bürgermeister. Und Stadtbrandmeister Alfons Huesmann betonte, dass Bewegungsflächen für die Feuerwehr zwingend notwendig seien. Zur Menschenrettung müsse etwa die Drehleiter uneingeschränkt eingesetzt werden können.

Konkret heißt das: Über die sogenannte Sondernutzungsverordnung der Stadt ist weiter abgesichert, dass Tische und Stühle im Bereich des Kleinpflasters aufgestellt werden können. Die Fahrbahn aber muss frei bleiben – und das wird das Ordnungsamt, das kündigte Bürgermeister Wolfgang Pieper an, ab sofort regelmäßig überprüfen.

Die anwesenden Gastronomen kritisierten das Vorgehen der Stadt deutlich. Sehenden Auges würden Gewerbesteuerzahler vergrault und keine Ermessensspielräume genutzt. Ferdi Bußmann schlug vor, die Anschaffung von kleineren Feuerwehrautos zu überlegen, andere Anfahrtswege in die Brandschutzpläne aufzunehmen und eine Übung auf der Kapellenstraße durchzuführen. Denn im Bedarfsfall würden die Gewerbetreibenden und ihre Gäste in kürzester Zeit Tische und Stühle an die Seite räumen können.

Doch Bürgermeister Pieper verließ seine Linie nicht, denn: „Im Fall der Fälle bin ich am Ende der, der dafür gerade stehen muss“, sagte er mit Verweis auf die zwingenden Rechtsvorschriften. Soweit möglich sei die Kommune im Übrigen den Gastronomen bereits entgegengekommen und habe Ermessensspielräume ausgeschöpft. Und: „Unentgeltlich nutzen sie öffentlichen Raum für die Außengastronomie, daher bin ich der Meinung, dass wir dann auch die Spielregeln festlegen können“, betonte er.