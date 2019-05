Dr. Theodor Windhorst warnt vor Burn-out und Suizidgefahr

2007 traf sich die gesammelte Ärzteschaft letztmals in Münster. Wie hat sich seitdem der Arztberuf verändert?

Theodor Windhorst: Geändert hat sich, dass der Ärzte- und Fachkräftemangel im Gesundheitswesen deutlich spürbarer geworden ist. Trotz anhaltender Diskussionen hat es keine aktiven Gegenmaßnahmen vonseiten der Politik gegeben, wenn man von den Initiativen absieht, die NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann auf Landesebene jüngst eingebracht hat. Das ist aber der richtige Weg: Konkret geht es um die Vermehrung der Studienplätze durch den Aufbau einer Gesundheitsfakultät an der Universität Bielefeld und die Verdopplung der Studienplätze in Witten/Herdecke. Zudem ist Nordrhein-Westfalen das erste Land, in dem eine Landarztquote umgesetzt wird . Wenn Sie die Bewerberzahlen sehen, dann ist das ein voller Erfolg. Auf die 145 neuen Plätze gibt es 1500 Bewerber.

Sind diese Maßnahmen dazu geeignet, den Ärztemangel langfristig in den Griff zu bekommen?

Windhorst: Langfristig geht es nur über einen Ausbau des Studienplatzangebots in den Regionen, in denen Ärzte benötigt werden. Denn nur dort gibt es einen Klebeeffekt, den wir für ländlichere Regionen wie Westfalen-Lippe brauchen. Zuletzt gab es einen gegenläufigen Trend: Alleine in den letzten 20 Jahren wurden 1000 Studienplätze in NRW aktiv abgeschafft, weil der Präsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery, 1996 im „Ärzteblatt“ sagte, dass wir 60 000 arbeitslose Ärzte haben werden. Damals hat er die Politik dazu aufgefordert, die Studienplätze zu reduzieren. Das macht sich jetzt bemerkbar.

Ist die Ärztekammer also durch eine verfehlte Politik selbst schuld an der aktuellen Situation?

Windhorst: Nein, das glaube ich nicht. Statistiken können manchmal falsche Wege zeigen – und das ist in diesem Fall so gewesen. Ich will Herrn Montgomery gar nicht die Schuld geben, es gab damals einfach Informationen und Tendenzen, die sich als falsch erwiesen haben. Als sich dies abzeichnete, wurden jedoch nicht die nötigen Konsequenzen gezogen. Die Studienplätze sind nicht wieder aufgebaut worden.

Die Krankenkassen haben kürzlich ein Gutachten vorgestellt , nach dem die Zahl der ärztlichen Behandlungsfehler im vergangenen Jahr gestiegen ist. Ist das einzig der Überbelastung geschuldet?

Windhorst: Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass vor allem in der Qualität Nachbesserungsbedarf besteht. Dies ist der Situation geschuldet, dass sich immer mehr Arbeit auf immer weniger Schultern verteilt. Die Leistungsverdichtung prägt den Alltag vieler Ärzte, aber auch den von Pflegekräften, die ihren Beruf nicht mehr so ausüben können, wie sie es gerne würden. Die Diskussion um Burn-out im Arztberuf steht für uns an erster Stelle. Wir haben eine drei- bis sechsfach erhöhte Suizidgefahr bei Ärzten. Das ist ein sehr ernstes Thema, weshalb wir uns auch beim Ärztetag intensiv damit beschäftigen werden. Denn eines muss man herausstellen: Arztschutz ist auch Patientenschutz.

Welche Impulse erhoffen Sie sich diesbezüglich vom Deutschen Ärztetag?

Windhorst: Wir sprechen seit zehn Jahren über das Thema – und so viel hat sich seitdem noch nicht verändert. Man muss aber klar sagen, dass dies jetzt so etwas wie der letzte Aufschrei der Ärzteschaft ist. Es ist nicht fünf, sondern drei Minuten vor zwölf für das gesamte Gesundheitssystem. Wir müs­sen konstatieren, dass die Arbeit unter den jetzigen Bedingungen und dem fehlenden Nachwuchs leidet. Wir haben mittlerweile viele junge Ärzte, die bereit sind, für bessere Arbeitsbedingungen und eine verbesserte Work-Life-Balance auf die Straße zu gehen. Wir sind nicht mehr die Schäflein, die alles hinnehmen. Wenn man bedenkt, dass wir mit Jens Spahn einen Gesundheitsminister haben, der mal eben locker sagt, „Sie müssen im ambulanten Bereich mehr arbeiten und die Praxis mindestens 25 statt 20 Stunden öffnen“, dann ist das für die öffentliche Wahrnehmung unseres Berufsstandes total irreführend. Die Ärzte arbeiten im Schnitt 51,4 Stunden in der Woche.

Für besonderen Ärger bei den Ärzten hat das neue Terminservice- und Vorsorgegesetz (TSVG) gesorgt. Wieso ist das aus Ihrer Sicht ein Rückschritt?

Windhorst: Es ist insofern ein Rückschritt, als dass in die Praxisabläufe von staatlicher Seite stark eingegriffen wird. Denn die Selbstverwaltung wird umgangen. Darin sehen wir einen Übergriff, den wir deutlich ablehnen und gegen den wir uns wehren. Aus unserer Sicht ist das TSVG fehl am Platz, da in der Praxis die Vermittlung vom Haus- zu Fachärzten pro­blemlos klappt. In Notfällen bekommt jeder Patient bei einem Kardiologen innerhalb von 48 Stunden einen Termin. Wenn ich aber als Privatperson beim Hautarzt einen Termin zur Muttermalkontrolle ausmachen will, dann kann es auch schon einmal ein paar Wochen dauern. Das ist aber nicht problematisch.

Der Bundesgesundheitsminister hat in den letzten Monaten einige Reformen und Diskussionen angestoßen. Wir beurteilen Sie die Arbeit?

Windhorst: Ich halte es auf jeden Fall für Aktionismus und Populismus. Da kommt jetzt einer, der meint, alles regeln zu müssen. Als hätten die Patienten auf diesen Mann nur gewartet, weil alles kaputt und schlecht ist. Doch das Gegenteil ist der Fall: Wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Spahns Vorgehen zerschlägt bislang funktionierende Strukturen. Das heißt nicht, dass wir uns auf dem Status quo ausruhen können. Wir brauchen neue Ideen, Orientierung und jemanden, der für gute Rahmenbedingungen sorgt, aber kein Sanktionsprogramm für Ärzte. Das ist Aktionismus, der mit der Peitsche veredelt wird. In dem einen Jahr Spahn haben wir an die 15 Gesetze und Referentenentwürfe bekommen. Es bleibt keine Zeit, die Gesetze erst mal umzusetzen und zu evaluieren. Da wünsche ich mir ein bisschen mehr Gestaltungsruhe und nicht so ein Vorpreschen nach dem Motto „Jetzt komm ich, und ich bin sowieso der Größte und weiß alles besser“.

Auf dem letzten Ärztetag in Erfurt war die Lockerung des Fernbehandlungsverbots ein großes Thema. Bisher wird dieses Mittel von den Ärzten jedoch eher zögerlich eingesetzt. Überwiegt doch die Skepsis der Ärzteschaft?

Windhorst: Jein. Das liegt vor allem an unserem komplizierten System. Die Fernbehandlung hat auf jeden Fall Zukunft. Das sieht man auch daran, dass sich alle Kammern in Deutschland an der Eröffnung dieses Verfahrens beteiligen. Doch derzeit müssen wir uns noch mit juristischen Feinheiten auseinandersetzen. Wenn wir zum Beispiel die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nehmen: Da müssen noch Gesetze geändert werden, die unter anderem die Auszahlungsstellen von Krankengeld betreffen. Für das elek­tronische Rezept müsste noch das Arzneimittelgesetz geändert werden usw. Allerdings ist klar, wir müssen da jetzt schon ein bisschen mehr Gas geben und dürfen uns nicht mehr so lange – etwa beim Thema Datenschutz – im Kreis drehen. In der Hinsicht gibt es mit Estland einen Vorreiter, der uns zeigt, wie es gehen könnte. Dort wird jeder Zugriff auf eine Patientenakte per Authentifizierung dokumentiert, und es wird Missbrauch vorgebeugt. Da müssen wir möglichst schnell auch hinkommen.