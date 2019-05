Schalke und Bochum müssen weg

Da konnte sich jemand ganz offensichtlich nicht entscheiden. Auf der einen Seite der Glastür im Dachgeschoss des ehemaligen Möbelhauses Rotterdam klebt ein Logo des VfL Bochum, auf der anderen Seite das des FC Schalke 04. „Die kommen noch beide weg. Wir wollen ja keine Werbung für Vereine machen“, sagt Rainer Krümpel, bei der Gemeinde verantwortlich für den Umzug der Verwaltung. Für rund eineinhalb Jahre ziehen die Mitarbeiter nur ein paar Häuser weiter, von der Amtsstraße 17 an die Amtsstraße 2. Dann kann das Rathaus saniert werden.

Beim Gang durch das Gebäude fällt sofort auf: Die Gemeinde hat sich auf die notwendigsten Arbeiten beschränkt. Die Maßgabe war offensichtlich, den Umzug möglichst kostengünstig über die Bühne zu bringen. Der Teppichboden ist an einigen Stellen genauso mit Resten zusammengeflickt wie das Laminat.

Wände zweimal gestrichen

„Hier müssen wir noch versiegeln“, sagt Krümpel und zeigt auf eine Schnittstelle zwischen zwei unterschiedlichen Laminatsorten. Die in Trockenbauweise erstellten Wände sind zweimal weiß gestrichen worden. „Für den Dienstbetrieb ist das absolut gelungen“, findet Rainer Krümpel.

In einigen Räumen stehen schon die ersten Kartons und auch Topfpflanzen. Die Büros sind soweit fertig, dass sie bezogen werden können. Krümpel will am Wochenende aber noch ein Reinigungsunternehmen durch das Gebäude schicken. Denn am Montag (3. Juni) soll der Bürobetrieb ganz normal anlaufen.

Verwaltung schließt zwei Tage lang Die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung ziehen vom Rathaus vorübergehend in das ehemalige Möbelhaus Rotterdam, Amtsstraße 2, um. Während der Umzugsphase bleibt die Verwaltung am morgigen Mittwoch und Freitag (31. Mai) geschlossen. Am Donnerstag, (30. Mai) ist die Verwaltung sowieso aufgrund des Feiertags geschlossen. Ab dem 3. Juni (Montag) sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann in der neuen Unterkunft wieder zu erreichen. Die Öffnungszeiten bleiben auch im ehemaligen Rotterdam-Haus unverändert: montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, montags bis mittwochs von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr. Das Bürgerbüro ist donnerstags bis 18 Uhr geöffnet. Die Mitarbeiter behalten auch ihre bisherigen Telefonnummern. ...

Auch wenn die Büros schon weitestgehend fertig sind, werkeln fleißige Arbeiten derzeit noch. Die Arbeiten am Treppenhaus und dem Fahrstuhl verantwortet der neue Eigentümer des Gebäudes, die Staff Bauträger Gmbh & Co. KG. Doch auch diese Tätigkeiten befinden sich auf der Zielgeraden. „Wir haben unsere Sachen noch immer fertig gekriegt“, sagt einer der Arbeiter lächelnd.

Die letzten Türzargen sind am Montag eingesetzt worden. Krümpel: „Der Aufzug kommt nächste Woche.“ Dann fehlt im Treppenhaus nur noch der Anstrich. Aber auch das soll rechtzeitig fertig sein. Die Dinge, die nach dem Auszug der Verwaltung erhalten bleiben sollen, werden vom Eigentümer erledigt. Den Rest hat die Gemeinde übernommen. So wird der Rotterdam-Schriftzug an der Außenfassade noch überklebt.

„Wir haben die Struktur aus dem anderen Haus übernommen“, erklärt Rainer Krümpel. Dadurch sollen sich die Bürger nicht groß umstellen müssen, wenn sie einen speziellen Fachbereich suchen. Durch den Eingang kommend liegt sofort rechts das Bürgerbüro. Im Erdgeschoss sind auch noch das Ordnungsamt und das Jobcenter untergebracht. Nur für das Bauamt reichte der Platz nicht mehr. Die Mitarbeiter haben im ersten Obergeschoss ihre Büros.

Bürgermeister Franzbach sitzt unter dem Dach

Unter dem Dach sitzt Bürgermeister Franz-Josef Franzbach. Wer zu ihm will, kommt am Archiv vorbei. Dort gibt es kein Tageslicht und die Fläche ist nicht als Büro geeignet. Jeder Quadratmeter wird ausgenutzt. „Wir sparen, wo wir können.“ Schließlich sei es nur ein Umzug auf Zeit.

Bis auf ein Rollregal imKeller wird das Rathaus leer geräumt. Das Regal werde nur in die Raummitte geschoben, damit die Wände gestrichen werden können, so Krümpel. Das war‘s.

Kommentar: Steuerzahler freut sich Die Gemeindeverwaltung zieht um, zumindest für rund eineinhalb Jahre. So lange wird es voraussichtlich dauern, bis das Rathaus energetisch saniert und modernisiert worden ist. Das ehemalige Möbelhaus Rotterdam dient den Mitarbeitern in der Zwischenzeit als vorübergehendes Domizil. Das entscheidende Wort ist dabei – vorübergehend. Genauso haben es die Verantwortlichen auch bei der Planung angesehen. Es wurden die notwendigsten Arbeiten erledigt. Nicht mehr und nicht weniger. Sparsamkeit hatte oberste Priorität. Das dürfte den Steuerzahler freuen. ...

Am morgigen Mittwoch wird der Server aufgestellt. Die Verwaltungsmitarbeiter haben bis zum Wochenende Zeit, ihre Unterlagen umzuräumen. An zwei Tagen hilft ein Umzugsunternehmen, die sperrigsten Gegenstände zu transportieren.

Bis Montag soll alles stehen. Der Umzug ist so durchdacht, dass die Raumnummern, da wo es passt, beibehalten werden.