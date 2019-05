Nach den wärmeren Temperaturen des Wochenendes startet die Woche kühl und wechselhaft. Am Dienstag muss in der Region immer wieder mit Schauern gerechnet werden, teilweise sogar mit kräftigen Gewittern. Temperaturen werden bis maximal 16 Grad erwartet.

Der Mittwoch zeigt sich hingegen freundlicher. Ein Sonne-Wolken-Mix bringt Temperaturen um die 18 Grad, wobei im Südwesten der Region vereinzelt Schauer auftreten könnten. Während das Wetter in vielen Gebieten Deutschlands an Christi Himmelfahrt freundlicher wird, bleibt es im Westen auch am Donnerstag und Freitag wechselhaft mit vereinzelten Schauern bei Temperaturen um die 20 Grad.

Pünktlich zum Wochenende gibt es einen Wetterwechsel: Laut der Prognose des Dienstes "Wetterkontor" wird es dann richtig sommerlich. Das Wetter soll trockener und wärmer werden. Temperaturen um die 24 Grad am Samstag und 27 Grad am Sonntag laden zum Grillen und vielleicht sogar zum ersten Freibad-Besuch ein.

Staugefahr am Mittwoch

Mit Christi Himmelfahrt bietet diese Woche einen bundesweiten Feiertag. Und da dieser auf einen Donnerstag (30.5.) fällt, führt der folgende Freitag als potenzieller Brückentag viele Kurzurlauber in ein verlängertes Wochenende. Die Straßen.NRW-Verkehrszentrale rechnet deshalb in ihrer Prognose mit einem schnell ansteigenden Reiseverkehr am Mittwoch ab 14 Uhr. Besonders betroffen sind die Autobahnen, die in Richtung der Küsten führen, etwa die A1, die A31, die A40, die A57 und die A61.

Den Feiertag an sich sowie den Samstag stuft die Straßen.NRW-Verkehrszentrale als unkritisch ein. Freitag muss laut Prognose ab dem Vormittag mit einem etwas erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet werden. Der Rückreiseverkehr wird sich voraussichtlich auf den Autobahnen ab Sonntagmittag bemerkbar machen.