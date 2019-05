Münster streitet mit Köln – und siegt

Münster/Rosendahl -

Bei zwei Wettbewerben um die höchste Wahlbeteiligung hat die Stadt Münster gegen Köln hoch gewonnen, Rosendahl bei Coesfeld gegen Stockhausen in Ostwestfalen dagegen knapp verloren. Die Wahlbeteiligung in Münster lag bei 73,66 Prozent, die in Köln nur bei 63,89 Prozent. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker rief am späten Abend bei Münsters OB Markus Lewe an, um ihm zu gratulieren.