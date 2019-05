Vom 23. bis zum 26. Mai haben sich junge Menschen im Rahmen der 72-Stunden-Aktion engagiert, die unter dem Motto "Uns schickt der Himmel" stand. Bundesweit wurden insgesamt 3400 unterschiedliche Projekte angestoßen.

Thomas Andonie, Bundesvorsitzender des BDKJ sagte: „In Projekten wie diesen sehen wir, wie junge Menschen, egal welcher Herkunft und ob mit oder ohne Behinderung, gerne anpacken und gemeinsam Großes erreichen können und das Miteinander alle weiterbringt.“

Bischof Genn lobt Engagement

Auch im Münsterland haben sich Tausende beteiligt. Dabei kümmerten sich Jugendliche in Burgsteinfurt beispielsweise um vom Aussterben bedrohten Bienen, Hummeln und Schmetterlinge. Metelens Malteser-Jugend verwandelte am Wochenende ein Gartengrundstück, das der Gemeinde gehört, in ein Paradies für Insekten. In einem Seniorenheim in Epe wurde ein kleiner Springbrunnen installiert. Und in Lüdinghausen buddelten, werkelten und pinselten Hunderte Kinder und Jugendliche für den guten Zweck.

Münsters Bischof Dr. Felix Genn staunte am Samstagmorgen nicht schlecht, als er am fast fertigen Chill-Platz in Greven vorbeischaute. Im Rahmen der 72-Stunden-Aktion hatten Jugendliche und junge Erwachsene aus der Pfarrei St. Martinus angepackt und nahe der Ems eine neue Rückzugsmöglichkeit für sich und andere Jugendliche geschaffen.

Bischof Genn lobte das Engagement der Jugendlichen in Greven, aber auch in den vielen anderen Pfarreien des Bistums: „Ich halte das für eine starke Aktion, weil so deutlich wird, dass Jugendliche nicht, wie man manchmal vermuten könnte, nur auf dem Ego-Trip sind, sondern sie sich für gute Sachen begeistern lassen, die der Allgemeinheit dienen.“ Die Aktion zeige außerdem, dass die Kirche nicht nur im Bereich der Frömmigkeit unterwegs sei, sondern auch im Handeln für andere.