Der Mann befand sich gegen 21.30 Uhr im Wasser. Die drei Spaziergängerinnen im Alter zwischen 24 und 26 hatten ihn zufällig bemerkt und zunächst versucht, ihm gut zuzureden. Da dies nicht ausreichte, gingen sie selbst ins Wasser und retteten dem Mann somit das Leben. Am Ufer wurde der Patient von der inzwischen eingetroffenen Feuerwehr aus dem Wasser gezogen, anschließend vom Rettungsdienst versorgt und in ein nahes Krankenhaus verbracht. Die Wehr unterstützte den Rettungsdienst beim Transport vom See bis in den Rettungswagen.

Weitere Tauchereinheiten, die aus dem gesamten Kreisgebiet alarmiert wurden, konnten die Einsatzfahrt abbrechen. „Die drei Frauen haben wirklich außergewöhnlichen Mut bewiesen indem sie sich selbst in Gefahr brachten, um ein anderes Leben zu retten“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. „Vielen Dank für so viel Zivilcourage.“