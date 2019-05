Bräute aus dem Kongo begeistert

Wer hätte das gedacht? Hochzeitskleider für afrikanische Bräute werden in der Havixbecker Bauerschaft Lasbeck gekauft. So geschehen! Gleich zwei Mal. „Und das nicht über das Internet, sondern hier bei uns auf der Diele gekauft“, erzählt Elisabeth Treus mit ganzem Stolz auf die Besonderheiten ihres nicht ganz gewöhnlichen Jobs. Die Interessierten kamen auch nicht im Wonnemonat Mai, sondern zu einer ganz anderen Jahreszeit. „Geheiratet wird immer und nicht nur im Mai und Juni“, so Elisabeth Treus, die seit gut 20 Jahren das Geschäft mit der Braut- und Abendmode auf dem Hof in Lasbeck betreibt.

Kunden aus dem Kongo

Die afrikanischen Kunden kamen aus dem Kongo, weil sie ein Projekt mit der Anne-Frank-Gesamtschule durchführten. Eine Mitwirkende hörte von der Brautmoden-Diele. „Sie fand spontan ein schönes Kleid, was so toll auf der dunklen Haut aussah.“ Die Braut habe so gestrahlt – auch über den Preis, denn der sei angenehm preiswert gewesen. Einen Tag später kam ein junger Mann aus der Akrobatikgruppe und suchte für seine zukünftige Frau ein Kleid. Er hatte eine Kollegin dabei, die die Größe seiner Liebsten hatte und nahm somit auch ein Hochzeitskleid mit in den Kongo. „Die waren alle so glücklich und lebensfroh. Es war einfach klasse“, berichtet Elisabeth Treus, die gerne ihre Kunden bedient.

Cremefarben in Mode

Die studierte Physikerin suchte 1997 ein zweites Standbein auf dem Hof ihres Mannes. Die Grundidee war damals, Secondhandkleider anzukaufen und diese zu verkaufen. Da sie damit die Anfragen nicht befriedigen konnte, kaufte sie neue Kleider dazu, die heute fast nur noch zum Angebot zählen.

Einmal im Jahr fährt sie zur Spezialmesse nach Düsseldorf und ordert dort den neuesten Schick. Die Farbe weiß war damals noch in Mode. Dann wechselte es schnell in den cremefarbenen Bereich, aber schlicht muss es sein. Auch Puffärmel sind inzwischen out.

„Heute werden Hochzeiten in den Standesämtern gefeiert und nicht mehr so häufig in den Kirchen. Deshalb muss die Location stimmen – wie auch das Kleid. Nicht zu viel, nicht zu wenig“, erklärt Elisabeth Treus, die in zwei Jahrzehnten die unterschiedlichsten Erfahrungen gesammelt hat.

Die Braut kommt mit einem weiblichen Gefolge nach Havixbeck, um das Kleid auszusuchen. Meistens sind es Mütter, Schwiegermütter, Schwestern oder Freundinnen, die Hilfestellung leisten bei der Auswahl. „Männer sind ganz selten dabei. Der Bräutigam gar nicht. Das ist in all den Jahren geblieben.“ Es variiert von fünf bis sieben Personen. Dann ist die Diele voll.

Auch Bundesschützenkönigin eingekleidet

Einmal sollte es eine zwölf Meter lange Schleppe sein, die bei Fernsehhochzeiten oft zu sehen ist. Auch damit konnte Elisabeth Treus dienen. Sie hatte die Riesenschleppe in ihrem Fundus und die Braut freute sich riesig.

Inzwischen sind auch große Größen kein Problem. Von 34 bis 60 verkauft Elisabeth Treus Braut- und Abendmode. Kleider für den Abiball zählen dazu. Bei den 300 Braut- und 300 Abendkleidern sei es schwer, das richtige zu finden. „Die meisten Kundinnen benötigen eine umfangreiche Beratung. Und die bekommen sie bei mir. Ein Kleid aus dem Internet, das geht nicht gut“, weiß die Fachfrau. Erst angezogen sehe man, wie der Person das Kleid stehe. Auf den Bügeln wirkten die langen Kleider oft etwas schlapp.

Bei den Schützenfesten sei sie ebenfalls gefragt. Weit vorher oder spontan. Selbst die Bundesschützenkönigin hat sie eingekleidet. Manchmal ist das Budget egal. Hauptsache schick und das nicht nur im Wonnemonat Mai. „Nach Paris fahren einige für ein Kleid, doch das gibt es aus Paris direkt bei mir in Lasbeck.“