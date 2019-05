Reittherapeutin Tamara Ameling hilft Menschen mit Demenz

Mit ruhiger Hand führt Werner die Bürste über das Fell des schwarzen Pferdes. Jeder Bürstenstrich sitzt, routiniert putzt er die Stute Jenny, die ganz ruhig dasteht und tief ein- und ausatmet. Gelegentlich schaut der 79-Jährige von seiner Arbeit auf, hat einen lockeren Spruch auf den Lippen, schäkert mit den anderen Stallbesuchern. Hier fühlt sich Werner, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte, gut, hier ist er entspannt. Doch das ist nicht immer so. Denn Werner ist an Demenz erkrankt. Und was zunächst aussieht wie ein gewöhnlicher Stallalltag, ist eine sogenannte „tiergestützte Therapie am Pferd“. Die Zeit mit Jenny hilft Werner dabei, sich trotz seiner Erkrankung gut zu fühlen.

Vor den Toren der Stadt Rheine führt eine Landstraße zu einem unscheinbaren Stallgebäude. Hier leben die Stute Jenny, der in die Jahre gekommene Wallach Lenny, Ziege Mecki und Jagdhündin Mira. Und hier arbeitet Tamara Ameling. Die 41-jährige Nordwalderin ist Demenzbegleiterin und Reit­therapeutin – und hat ihre beiden Professionen vor einigen Monaten miteinander verbunden. Menschen mit Demenz können nun mit ihr gemeinsam am Pferd arbeiten. Menschen wie Werner: Die Demenz hat sein Gedächtnis geschädigt, die Erinnerungen eines ganzen Lebens liegen in seinem Kopf wie Trümmer verteilt. Viele sind verschüttet.

Therapie am Pferd

Die Nachmittage am Reitstall sollen ihm helfen – nicht dabei, sich zu erinnern. Das ist aufgrund der Krankheit unmöglich. Aber die Pferde tragen dazu bei, dass der 79-Jährige ein Stück Lebensqualität gewinnt, sich wohlfühlt. Denn bei den Tieren kann er selbstbewusst sein, erlebt keine Grenzen, wird an­genommen. „Die Tiere akzeptieren jeden Menschen, wie er ist“, sagt Ameling.

Werner kommt einmal pro Woche zur Reittherapeutin, und das bereits seit eineinhalb Jahren. Zusammen putzen sie die Pferde, plaudern, machen Witze. „Werner ist ein Charmeur der alten Schule“, sagt Tamara Ameling und lacht. Und tatsächlich: Unentwegt macht er Komplimente, zwinkert verschwörerisch, macht sogar einen umständlichen Knicks. Und ist sichtlich stolz, wenn er für seine Leistung ein Lob erfährt.

Währenddessen erzählt Ameling von ihrer Arbeit. Drei Jahre lang ließ sie sich zur Erzieherin ausbilden, es folgte eine Weiterbildung zur Demenzbetreuerin. „Aber Betreuerin, das klingt blöd. Niemand will betreut werden. Ich sage lieber: Ich begleite die Menschen“, betont sie. Mittlerweile ist sie auch Reittherapeutin. Seit November vergangenen Jahres bietet sie in Rheine-Mesum die Therapie am Pferd an. Für Kinder. Und für Menschen mit Demenz.

Spazieren mit dem Pferd fürs Wohlbefinden

Kind und Erwachsener: Werner ist gelegentlich beides. Wenn er von sich spricht, springt er in den Zeiten. Mal ist er ein ­Junge, der von seiner Mutter berichtet, mal erzählt er von seiner Lebensgefährtin. Dann scheint er zu merken, dass er etwas durcheinanderbringt – und beginnt, seine Hände unruhig zu schütteln. Doch es kehrt wieder Entspannung ein, wenn vertraute Melodien ertönen: Tamara stimmt in solchen Momenten kurzerhand Schlagermusik an. Zur Musik aus dem Radio singt sie mit Werner. „Es gibt kein Bier auf Hawaii“, den Text kennt er aus­ wendig. Gemeinsam tanzen sie – und Werner scheint wieder zurück im Hier und Jetzt zu sein.

Schließlich geht der ganze Tross spazieren, einmal bis zum Emsufer und zurück. Beide Pferde und auch die Ziege sind dabei. Zu fünft erweckt der kleine Trupp Aufsehen, wenn Jogger den Weg passieren. „Das Marschieren ist ganz schön anstrengend“, sagt Werner. Reiten möchte er nicht, aber mit den Tieren spazieren zu gehen, das findet er gut. Und es tue ihm auch selbst gut, betont Tamara Ameling: „Menschen mit Demenz entwickeln oft eine gewisse Unruhe.“ Auch Werner geht das so, er hat nachts oft Probleme mit dem Schlafen. Die Bewegung fördere sein Wohlbefinden.

Gelegentlich muss Werner die Kaltblutstute, die er am Strick führt, vom saftigen Gras wegziehen. Dabei geht er sicher und bestimmt vor. Stets ist er bemüht, im Umgang mit dem Pferd alles richtig zu machen. „Und ich arbeite ja gern“, sagt er. ­Früher hat er als Bäcker gearbeitet, stand ein Leben lang nachts auf und verrichtete gewissenhaft sein Werk. Er wurde gebraucht. „Und dieses Gefühl vermittle ich in der Therapie am Pferd“, sagt Tamara. ­„Demenzkranke fallen in unserer Gesellschaft oft durchs Raster. Aber hier haben sie eine Aufgabe. Und können sich wieder wertvoll fühlen.“

Selbstbestimmtheit und Lebensqualität

Die Therapie mit Stute Jenny ermöglicht es Werner, sich zu bewegen, sich gebraucht zu fühlen, selbstbestimmt zu handeln. „Zusätzlich vermittelt ihm das Pferd ein Gefühl von innerer Ruhe und zeigt ihm, dass es ihn annimmt“, erläutert Ameling. „Außerdem macht es stolz, ein 600-Kilo-Tier kontrollieren zu können. Das ist toll für das Selbstbewusstsein.“ Diese Erfahrung komme Werner zugute – selbst wenn er sich später nicht mehr an sie erinnern könne. So lernt er Tamara und Jenny Woche für Woche neu kennen. Doch aufgeregt wie bei einer neuen Bekanntschaft ist er nicht mehr. Es scheint, als würde eine innere Stimme ihm sagen: Hier kannst du dich sicher fühlen, hier ist dir vieles vertraut.

Heilen können die Nachmittage am Reitstall die Demenz natürlich nicht. Um es mit Amelings Worten zu sagen: „Ich halte Demenz nicht für heilbar. Aber es gibt erhaltende Therapieformen. Ich versuche, so viel Selbstbestimmtheit und Lebensqualität wie möglich für meine Klienten zu erhalten.“

Schon in ein, zwei Stunden wird Werner vergessen haben, dass er sich heute um Jenny gekümmert hat. Aber: Nach den Nachmittagen am Pferdestall kann er immer gut schlafen.­ ­Tamara Ameling ist sicher: „Das gute Gefühl, das bleibt.“