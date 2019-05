Kurz vor 17.07 Uhr am Donnerstag zählten die Menschen vor der St.-Felizitas-Kirche lautstark von zehn herunter – und dann ging es los: 72 Stunden haben die Jugendgruppen nun Zeit, ihre Projekte bei der Sozialaktion des BDKJ umzusetzen.

„Uns schickt der Himmel“

„Das ist eine super Zahl“, meinte Susanne Lenfers aus dem Organisationsteam angesichts der 240 Teilnehmer. „Wir sind wieder die größte Gruppe im Bistum Münster.“ Bereits 2009 und 2013 nahm Lüdinghausen an der Aktion unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ teil. Drei Tage buddeln, werkeln und pinseln die Kinder und Jugendlichen an acht verschiedenen Orten.

Teilweise wussten die Jugendgruppen bereits im Vorfeld, welches Projekt sie in Angriff nehmen werden. So rückten direkt zum Start am St.-Dionysius-Kindergarten die Bagger an. Andere Gruppen ließen sich überraschen und erfuhren erst während der Auftaktveranstaltung ihre Aufgabe für die kommenden Tage.

Aktionsbüro

„Wir arbeiten gegen die Zeit“, sagte Frank Bücker vom Orgateam. „Ich bin mir aber sicher, dass wir in den 72 Stunden richtig was gewuppt bekommen.“ Lenfers freute sich beim Auftakt zudem über zahlreiche Spenden. „Von Geld über Lebensmittel bis zum Prittstift ist alles dabei.“ Das Vorbereitungsteam hat im Pfarrheim an der St.-Felizitas-Kirche das Aktionsbüro eingerichtet, von wo aus es die Versorgung mit Materialien, Gerätschaften und Fahrzeugen organisiert. Zum „Schlussschuss“ treffen sich alle zehn Gruppen wieder – am Sonntagabend um genau 17.07 Uhr.