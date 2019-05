Bundeswehr-Panzer hilft bei Emsrenaturierung

Schon von Weitem ist das Brüllen des Panzer-Motors zu hören, dann folgt auch schon das obligatorische Kettenquietschen: Auf dem Truppenübungsplatz Dorbaum ne­ben der Lützow-Kaserne in Münster-Handorf übt seit Dienstag die 2. Kompanie des Panzerpionierba­taillon 130 aus Minden etwas, das im Bundeswehr-Jargon „Überwindung von Gewässerstellen“ heißt.

Ein erster Pionierpanzer hatte bis Donnerstag einen mächtigen Fahrweg durchs Gehölz bis an die Ems geschoben, weitere werden in den nächsten Tagen folgen. Ein Kuckucksruf entfernt wartet bereits ein Brückenlegepanzer. Dessen Besatzung wird in den nächsten Tagen genau das erproben, was der Name ihres Gefährtes schon sagt: Die 22 Meter lange und elf Tonnen schwere Brücke über die Ems legen.

Pionierpanzer „Dachs“

Während der vierwöchigen Übung werden die Pioniere natürlich zu allererst militärische Aufgaben lösen. Sie werden aber auch die münsterische Bezirksregierung bei der Renaturierung der Ems unterstützen. Geplant ist, die alte Befestigung aus den 1930er Jahren zu entfernen, „um das Ufer zu entfesseln“, sagt der zuständige Dezernent Dr. Hannes Schimmer. Die Ems wird befreit, der träge Fluss soll sich sein Bett künftig wieder selber suchen. Da kommt das schwere Gerät gerade recht.

Einsatz für den Pionierpanzer "Dachs": Auf dem Truppenübungsgelände in Münster-Handorf rückt er an, um bei der Renaturierung der Ems zu helfen.

Mit einer großen Schaufel verändert er das Ufer.

Auch der Brückenverlegepanzer "Biber" ist im Einsatz.

Zwei Soldaten bedienen den Panzer.

Oberstabsfeldwebel Mike Kühs.

Der "Dachs" wiegt über 40 Tonnen.

Auch der Brückenverlegepanzer "Biber" ist im Einsatz.

Am Donnerstag zeigte der Pionierpanzer „Dachs“, was er mit seinen 860 PS und der mächtigen Schaufel alles zu leisten imstande ist. In Nullkommanix liegt ein ordentlicher Steinhaufen neben dem grünen Stahlkoloss. Auf 300 Metern soll die heute nicht mehr ge wollten Ems-Begrenzung und -Begradigung entfernt werden.

Panzerfahrten zum Wohle der Natur

Lektion eins an diesem launigen Frühsommertag – man glaubt es kaum: Es ist zum Wohle der Natur, wenn Panzer über Übungsgelände rumpeln und mit ihren Ketten Grasnarben aufreißen. Es tut Flora wie Fauna gut, wenn Schneisen geschlagen, große Sandkästen angelegt und Flächen vom alten Bewuchs befreit werden. Das sagt nicht etwa ein Bundeswehrvertreter, sondern der Leiter des Bundesforstbetriebs Rhein-Weser, Jürgen Rost. Weil es der Artenvielfalt diene, da „Pionierpflanzen Entwicklungsmöglichkeiten erhalten, die sie sonst nie gehabt hätten“. Pioniere helfen also Pionieren.

Auf Übungsbrachen, von denen es auch in NRW etliche gibt, ist der Forstbetrieb inzwischen dazu übergangen, Panzer zu mieten, damit die Wege freifahren, Sandflächen schaffen oder Unebenheiten vertiefen, in denen sich Wasser sammeln kann – „der Natur kleine Katastrophen bereiten“, nennt Rost das.

Horte gesunder Natur

Truppenübungsplätze, das ist die zweite Lektion, sind Horte noch gesunder Natur. So vernarbt und zerschossen sie auch aussehen. „Flächen wie diese haben ganz viel Potenzial für den Naturschutz“, sagt Revierleiter Christian Melchior. Weil es Landschaften aus dem 19 Jahrhundert seien, nicht gedüngt, selbst entwickelt, nie wirtschaftlich genutzt. Als „Hotspots des Artenschutzes“, bezeichnet Hubertus Hermanns sie. Er ist beim Dienstleistungszentrum der Bundeswehr zuständig für die Themen Geländebetreuung und Ökologie. „Gelbbauchunken und Kreuzkröten beispielsweise gibt es nur noch auf alten Truppenübungsplätzen.

Vorlauf

Bis zu zwei Jahre Vorlauf hat eine Übungen wie die der Pioniere. Weil sich Truppe und Behörden, Forstbetrieb und Umweltschützer immer wieder zusammensetzen, um die jeweils eigenen Ansprüche auszuloten. „Das verläuft eigentlich sehr harmonisch“, sagt der Standortfeldwebel Maik Kühs.

Und weil die Pioniere gerade da sind, will die Bundeswehr auch einem anderen Problem begegnen. Das 488 Hektar große Areal in Handorf ist verbotenerweise ein Eldorado für Mountain-Biker und Motocross-Fahrer. Deren Trails werden die Pioniere dicht machen. Indem sie Erdwälle aufschieben und Sperrbauten errichten.