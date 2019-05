Freier Eintritt zum Saisonstart

„Wir bekommen einen langen und schönen Sommer bis in den September hinein“, wagt Schwimmmeister Georg Börger kurz vor dem Start der Freibadsaison eine Prognose. Den Schwimmbegeisterten wird es recht sein, denn am kommenden Sonntag (26. Mai) öffnet das Schwimmbad um 10 Uhr zum ersten Mal in diesem Jahr seine Pforten. Der Eintritt ist am ersten Badetag frei.

Bereits Ende Februar hat das Team um Bad- und Betriebsleiter Georg Börger mit den Vorbereitungen für die neue Saison begonnen. Die Schwimmmeister lagen gut Zeitplan, doch dann spielte das Wetter nicht mit. „Wir machen erst am Sonntag auf, weil es bislang einfach noch zu kalt war“, erläutert Börger. Seit Dienstag werde das Wasser in den Becken aufgeheizt. Bis Sonntag soll die Wassertemperatur die 24-Grad-Marke knacken.

„Mit der neuen Absorberanlage können wir höhere Temperaturen fahren, ohne mehr Gas zum Heizen zu verbrauchen“, erklärt Georg Börger. Die auf dem Dach des Umkleidegebäudes verlegten Kollektoren erwärmen das Wasser mit Hilfe der Sonne. Nach der Erweiterung der Anlage im Vorjahr wurde diese nun noch einmal technisch angepasst. Davon verspricht sich das Freibad-Team einen noch höheren Wirkungsgrad.

Länger als gewohnt dauerte in diesem Jahr die Reinigung des aus Edelstahl gefertigten Nichtschwimmerbeckens. Zwei Wochen statt sonst drei Tage schrubbten die Schwimmmeister, bis das Becken wieder glänzte. Auf dem Boden hatte sich eine hartnäckiger kristalliner Belag festgesetzt. „Wir wissen noch nicht, was sich dort abgelagert hat“, so Georg Börger. Proben seien zur weiteren Untersuchung genommen worden.

Erneuert wurden vor dem Saisonstart die Armaturen in der Damendusche. Etwas Neues wird es auch am Beachvolleyballfeld geben. Dort werden drei Jugendbänke, die der Förderverein des Freibads finanziert, aufgestellt.

An anderer Stelle müssen allerdings insbesondere die jugendlichen Besucher des Freibads eine Einschränkung hinnehmen: Der Drei-Meter-Sprungturm bleibt aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres gesperrt. Bei Untersuchungen für die geplante Sanierung des Schwimmerbeckens sei festgestellt worden, dass der Sprungbereich nicht die vorgeschriebene Wassertiefe von 3,50 Meter habe, sondern lediglich 3,47 Meter.

„Es sind zwar nur drei Zentimeter, aber die Vorschriften kennen hier keinen Spielraum“, ist Georg Börger selbst unzufrieden mit dieser Situation. „Wir arbeiten an einer Lösung.“ Bis diese aber gefunden ist, müssen die Wasserspringer mit dem Ein-Meter-Brett vorliebnehmen.

Über den üblichen Badebetrieb hinaus plant das Team des Freibads weitere Aktionen. Dazu wird wieder das Zeltlager im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde zählen. Gefeiert wird am 6. Juli (Samstag) beim Freibadfest.