Zwei Pferde sind am Montag auf einer Weide in Borken möglicherweise einer Vergiftung zum Opfer gefallen. Die Halterin eines der betroffenen Tiere hatte den Stall an der Straße Landwehr in Borken-Gemen kurz nach 18.00 Uhr aufgesucht.

Sie habe eine Stute verendet aufgefunden, ein weiteres Pferd lag wenige Meter entfernt. Es lebte zwar noch, habe aber nach tierärztlicher Einschätzung keine Überlebenschance mehr gehabt. Es wurde eingeschläfert. Ein drittes Pferd stand unversehrt auf dem Gelände.

Vergiftung möglich

Einer ersten Einschätzung zufolge ist nicht auszuschließen, dass die Tiere auf unbekannte Art und Weise eine Vergiftung erlitten haben. Darüber hinaus habe die betroffene Stute äußerliche Verletzungen im Genitalbereich aufgewiesen.

Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.