Falscher Polizist erbeutet 35.000 Euro von Professor

Die beiden Männer, die sich am 30. Januar in Münster gegenüber­gestanden haben, hätten nicht unterschiedlicher sein können. Der eine ein emeritierter Professor aus Münster, fast 80 und den Kopf voller Arbeit mit einem Buch, an dem er gerade schreibt. Der andere ein 44-jähriger Bremer ohne Ausbildung, der sich mal als Industrie­reiniger und Pizzabote, mal als Selbstständiger mit der Entsorgung von Containern durchgeschlagen hat und seinen Lebenslauf nur mühsam auf die Reihe bekommt. Trotzdem drückt der eine dem anderen 35.000 Euro in bar in die Hand. Am Dienstag trafen sich die beiden im Landgericht Münster wieder.

Der Professor ist Opfer von Betrügern geworden: Ein falscher Polizist (in diesem Fall „Michael Breit“) ruft an und berichtet seinen Gesprächspartnern, bei einer Festnahme in der Nähe sei deren Name aufgetaucht. Nun gelte es, deren Geld zu schützen. Dafür müsse das Opfer sein Geld von der Bank abholen und einem Polizisten geben, der gleich vor der Tür steht. Dieser Abholer war der Bremer, der nun vor Gericht steht. Ein kleiner Fisch.

35.000 Euro sind unauffindbar

640 Fälle dieser Art hat die Polizei 2018 allein in Münster gezählt, berichtete ein Polizist im Gericht. Eine Million Euro gingen so an die Täter. 2019 waren es sogar schon 550 Fälle. Dass die Polizei einen Täter festnimmt, ist die absolute Ausnahme. Dass sie dabei die Hintermänner fasst, die in der Regel aus dem Ausland den Kontakt zum Opfer knüpfen, noch seltener. So ist es auch in diesem Fall.

Der vorbestrafte Angeklagte ist nach den Worten seines Anwalts wohl eher eine Marionette, die Minuten vor der Tat per Headset gesagt bekommen hat, was sie wo zu tun hat. Der Verteidiger könnte damit Recht haben. Der Angeklagte selbst war chronisch pleite, hatte über die Schwester seiner Ex-Freundin Kontakt zum Miri-Clan in Bremen, der am Landgericht in Münster bekannt ist. Dessen Mitglieder waren es, die damals in den Diebstahl des Borghorster Stiftskreuzes verstrickt waren .

Die Polizei hat mithilfe eines Chats auf dem Handy des Bremers einen Namen recherchiert, dessen Besitzer in Istanbul ein Call-Center betreibt und der zu dem Clan gehören soll. Dessen Frau lebt im Zeugenschutzprogramm – er scheint nicht nur als Betrüger aktiv zu sein. Und er scheint ähnlich unauffindbar zu sein wie die 35.000 Euro. 1300 davon hat der 44-Jährige bekommen, der Rest ist irgendwo.

Urteilsverkündung am Freitag

Immerhin hatte der Professor aus Münster noch Glück. Eine gute Woche später sollte er noch weitere 450.000 Euro übergeben. Vorher hatte der Professor zwar selbst bei der Polizei angerufen und gefragt, ob es die „Soko K4“ und den Polizisten „Breit“ tatsächlich gebe. Die verneinte und wurde erst aktiv, als sie von den Kollegen in Bremen darüber informiert worden war, dass ein Clan-Mitglied offenbar den „falsche-Polizisten-Trick“ in Münster plante. Das wussten sie, weil sie den Verdächtigen abhörten.

Wegen dieser Info standen am Abend vor der geplanten zweiten Übergabe drei Polizisten vor dem Professor, wiesen sich aus und stellten ihn vor die Wahl, ob er lieber weiter „Breit“ vertrauen wolle. Oder ihnen. Er entschied sich für die richtigen Polizisten. Die Beamten nahmen den 44-Jährigen fest. „Das war meine Rettung“, sagte das Opfer im Gericht.

Am Freitag fällt das Urteil.