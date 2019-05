Menü-Vielfalt hilft wachsen

„Wir leben in einer Gesellschaft, in der sich die Menschen immer gesünder und abwechslungsreicher ernähren wollen“, erklärte Vorstandssprecher Guido Hildebrandt am Dienstag bei der Bilanzvorlage in Düsseldorf.

Das Produktangebot des international tätigen Unternehmens reicht deshalb von der klassischen Currywurst bis hin zur Insekten-Pasta, die für eine Verkaufsaktion zur Fernsehshow „Dschungel-Camp“ produziert wurde.

Im vergangenen Jahr hat Apetito in allen Geschäftsbereichen zulegt. Im Apetito-Konzern, der das Handels- und das sogenannte „Systemgeschäft“ mit Krankenhäusern, Seniorenheimen, Kitas und Schulen sowie Betriebskantinen umfasst, kletterte der Umsatz um 6,5 Prozent auf 692 Millionen € . Im Schwesterkonzern Apetito Catering lag das Umsatzplus sogar bei üppigen 14,8 Prozent auf 201 Millionen € . Rechnet man interne Geschäfte heraus, lag der Erlös der Firmengruppe bei insgesamt 882 Millionen € – ein Zuwachs um fünf Prozent. „1,3 Millionen Tischgäste versorgen wir inzwischen täglich“, meldete Hildebrandt. Wichtiger Wachstumsträger im Einzelhandel ist die Marke „Costa“, unter der Apetito Fischfilets, Schalen-, Krusten- und Weichtiere verkauft. Der Umsatz mit „Costa“-Produkten sei 2018 um fast 20 Prozent gewachsen, berichtetet der Apetito-Chef.

Die Ausweitung des Geschäfts wird auch in der Erfolgsrechnung des Rheiner Familienunternehmens spürbar: Der Konzerngewinn nach Steuern wuchs im vergangenen Jahr um acht auf 48 Millionen € . Das Umsatzwachstum und Zukäufe ließen Apetito auch das Personal kräftig aufstocken. Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich 2018 weltweit um 730 auf 9418, davon arbeiten 1700 am Firmensitz in Rheine. Vor allem im Catering-Bereich hat Apetito aktuell einen großen Einstellungsbedarf. „300 bis 350 Stellen vom Kantinenleiter bis zur Hilfskraft sind bei uns zurzeit unbesetzt“, sagte Catering-Chef Oellerich.

Für 2019 hat Apetito ehrgeizige Wachstumspläne. Für den Konzern erwartet Hildebrandt ein Umsatzplus von sechs Prozent. Oellerich sieht im Catering-Geschäft sogar einen Erlösanstieg um 14 Prozent. „Dabei setzen wird auf nachhaltiges und profitables Wachstum“, betonte Hildebrandt.

Zur Expansion sollen Digitalisierungsprojekte ebenso beitragen wie die Eroberung neuer Auslandmärkte und neue Geschäftsideen. Um Zukunftsthemen aufzuspüren, habe man die Apetito New Business GmbH und die Apetito Seedhouse GmbH gegründet, mit denen die Entwicklung innovativer Konzepte vorangetrieben werden solle, so der Firmenchef.

Als neuen Auslandsmarkt nimmt Apetito 2019 die USA ins Visier. Dort solle ein in Kanada bereits erprobtes Franchise-Modell getestet werden, kündigte Hildebrandt an.