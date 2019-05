Stiftung "Space53": Eine Denkfabrik für Drohnen

Drohnen können die Qualität der Luft messen. Wenn das Amtsvenn zwischen Enschede und Gronau brennt, könnten sie Schadstoffe schneller als jede andere Technik erkennen. Aber dürfen sie das auch? Darf eine Drohne, die in den Niederlanden registriert ist, überhaupt nach Deutschland fliegen? Muss die jemand steuern? Oder darf die autonom fliegen?

Marc Sandelowsky von der niederländischen Stiftung ­„Space53“ stellt sich solche Fragen ständig. Er ist überzeugt: „In vier, fünf Jahren wird es überall Drohnen geben – egal, ob wir mitmachen oder nicht. Wir können uns die in China oder den USA kaufen. Oder wir beteiligen uns selbst an der Entwicklung.“ Sandelowsky lässt keinen Zweifel daran, dass er die Drohnen nicht allein den anderen überlassen möchte.

Auf dem ehemaligen Militärflughafen in Twente, 13 Kilometer hinter der Grenze, wo mittlerweile Trainingsgelände für Feuerwehrleute entstanden sind und ausgemusterte Passagiermaschinen ausgeschlachtet werden, hat sich die Stiftung in dem Hangar B 519 niedergelassen, in dem früher eine F-16 abgestellt und gewartet wurde. Jetzt haben Drohnen das Kriegsgerät ersetzt – in Form eines Greifvogels, der Vögel verjagen soll, oder klassisch mit vier oder acht Rotoren und ausgestattet mit Fotoapparaten und Wärmebildkameras. „Fliegende Laptops“ sagt Sandelowsky dazu.

Neue Arbeitsplätze?

Drinnen ist eine Denkfabrik entstanden, die all die Fäden zusammenknoten soll, die sich in der Region Twente und drum herum um das Thema „Drohnen“ spinnen. Und das sind nicht wenige: Hochschule, junge Hightech-Unternehmen, aber auch große Firmen: „Ob Politik, Wirtschaft oder Bildung – wir haben schon ganz viel, das wir miteinander verbinden wollen“, sagt Wouter Asveld von der Stadt Enschede. Und: „Wir sind überzeugt, dass hier viele Arbeitsplätze entstehen können, wenn wir auf die neue Industrie gut vorbereitet sind.“

Vier Aufgaben

Sandelowsky zählt vier Aufgaben auf, um die sich „Space53“ dreht: zu klären, was auf die Menschen mit den Drohnen zukommt, bei der Formulierung neuer Gesetze mitzureden, Orte zur Verfügung zu stellen, an denen die neue Technik getestet werden kann, und bei der Gründung neuer Betriebe zu helfen.

Dafür unterstützt die EU „Space53“ mit 135.000 Euro. Die gleiche Summe legen die Stadt Enschede, die Provinz Overijssel und andere beteiligte Behörden noch dazu. Zusätzlich unterstützt die EU ein Versuchslabor, in dem in einem weiteren Hangar besondere Flugbedingungen simuliert werden können, um Drohnen zum Beispiel auch bei Regen oder Dunkelheit fliegen zu können, mit 600 000 Euro.

Zukunftsmusik

Sie haben dafür gute Gründe: Wenn es mithilfe von „Space53“ gelingen sollte, dass die Drohne über dem brennenden Amtsvenn all die Daten, die sie sammelt, auch an die Feuerwehrleute am Boden – egal ob niederländische oder deutsche – senden darf, dann ist vielen geholfen. Und das wäre nur ein Anfang: Es gibt schon Forscher, die sich vorstellen können, dass Drohnen Verletzte etwa bei einem Unfall auf der B54 ins Krankenhaus nach Enschede bringen. „Das ist noch Zukunftsmusik“, sagt Asveld. Aber die ersten zarten Klänge sind schon in der Ferne zu hören.