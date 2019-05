Viel Lob und viele Herausforderungen für die Jäger

Den ersten Auftritt hat die nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser. Die CDU-Politikerin aus Köln hat – anders als ihr Vor-Vorgänger Johannes Remmel (Grüne) – ein Heimspiel vor den 800 Jägerinnen und Jägern. Und Heinen-Esser findet auch an diesem Samstag in der Halle Münsterland gleich zu Beginn ihrer Rede den richtigen Ton. „Sie leisten mit ihrer Arbeit, mit ihrem Einsatz einen wertvollen Beitrag zum Schutz und dem Erhalt der Natur“, sagt sie unter dem Beifall der Delegierten. Neben der Jagd und dem Schutz vor allem der Wälder nennt die Ministerin auch die zahlreichen Waldschulen, die sich vor allem an die jüngere Generation richten. „Diese Waldschulen zeigen vor allem Kindern und Jugendlichen aus den Großstädten die Grundlagen unserer natürlichen Existenz, unseres Lebens.“

Aber natürlich sind lobende Worte nicht die einzigen Pluspunkte, die die CDU-FDP-Landesregierung bei den Jägern seit einem Jahr sammeln konnte. „Wir haben unsere Zusage aus dem Koalitionsvertrag eingehalten und das Landesjagdgesetz wieder in Ordnung gebracht und damit den rechtlichen Rahmen gesetzt, dass Jagd in Nordrhein-Westfalen wieder eine Zukunft hat.“ Donnernder Beifall, auch dann, als Heinen-Esser ihrer Vorgängerin Christina Schulze-Föcking für die Vorbereitung der Gesetzesnovelle dankt, mit der zahlreiche Einschränkungen für Jäger und die Jagd wieder aufgehoben wurden. „Da war im Moment meiner Amtsübernahme alles vorbereitet, das Gesetz war in Grundzügen fertig. Das war super.“

Ministerin liebäugelt mit Jagdschein

Heinen-Esser blickt in ihrer mitunter launigen Rede, in der sie ankündigt, irgendwann einmal den Jagdschein machen zu wollen, aber nicht nur zurück, sondern auch nach vorn. „Das Bundesjagdgesetz soll weiterentwickelt werden und damit den Rahmen vorgeben für die Länder. Uneinheitliche und 16 verschiedene Ländergesetze geben die Möglichkeit, damit zulasten der Jäger auch politische Willkür zu betreiben“, denkt Heinen-Esser noch einmal ans unglückliche Gesetz des ehemaligen Grünen-Ministers Remmels.

Impressionen vom Landesjägertag in Münster 1/16 Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Die Ministerin spricht aber auch über die unglaublichen Herausforderungen vor allem durch die Afrikanische Schweinepest, die neben der wirtschaftlichen Tierhaltung in Westfalen auch die Jagd in Deutschland existenziell bedroht. Dagegen sieht sie in der öffentlichen Debatte über den Wolf ein wenig mediale Hysterie am Werk. „Die Zeit, die ich mit diesem Thema verbracht habe, steht in keinem Verhältnis zu dem geringen Auftreten des Wolfs bei uns in Nordrhein-Westfalen.“

Klare Position zum Thema Wolf

Das Thema Wolf – hier besteht doch ein Dissens zur Position der Jäger. „Nach realistischen Schätzungen leben bereits jetzt 1000 bis 1300 Wölfe in Deutschland. In Berlin-Mitte lässt sich die Seelenlage der geplagten Landbewohner vielleicht schwer erfassen, aber in den Dörfern geht die Angst um“, wirbt der Landesvorsitzende des Jägerverbandes, Ralph Müller-Schallenberg, um weitere gesetzliche Vorgaben vor allem durch den Bundesgesetzgeber. Dazu sollen Wolfsausschluss-Areale gehören, in denen territoriale Rudel nicht geduldet werden. „Wir brauchen den Einstieg in ein geregeltes Management für den Wolf“, so Müller-Schallenberg. Auch bei der umstrittenen Jagdabgabe – das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte diese für ungültig erklärt – gibt es Diskussionen. „Es bleibt dabei: Jägergeld in Jägerhand“, sagt der Landesjagdverbandsvorsitzende und kündigt Verhandlungen sowohl im Verband als auch mit den politisch Verantwortlichen darüber an, wie die Übernahme der Aufgaben bezahlt werden soll.