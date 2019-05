Mehrere Verletzte bei Unfall zwischen Brochterbeck und Ibbenbüren

Um 22.40 Uhr waren der Rettungsdienst, die Polizei und die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Brochterbeck alarmiert worden. In einer langgezogenen Kurve waren zwei Fahrzeuge, ein neuerer VW Golf und ein älterer Seat Leon, kollidiert. Der seitlich im Heckbereich getroffene Seat wurde stark deformiert. Nach ersten Erkenntnissen wurden durch die Kollision mehrere Menschen verletzt.

Die Polizei wollte sich an der Unfallstelle noch nicht äußern. Die zuständigen Beamten verwiesen auf noch bevorstehende Ermittlungen, so wolle man zunächst unter anderem dem Verdacht einer Trunkenheitsfahrt nachgehen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K24 am Freitagabend längere Zeit weiträumig gesperrt.