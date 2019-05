Ein 24-jähriger Mann soll am Donnerstagabend in Gescher zwei Mädchen sexuell belästigt haben. Die beiden 13 und 14 Jahre alten Mädchen hatten nach Angaben der Polizei gegen 19.20 Uhr eine öffentliche Toilette am Markt aufgesucht.

Der Mann soll den Mädchen den Weg aus der Toilette versperrt und sie auf sexueller Basis beleidigt haben, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt. Die Mädchen haben ausgesagt, dass der Unbekannte eine der beiden am Arm festgehalten habe. Das Mädchen habe sich jedoch losreißen und flüchten können. Daraufhin habe der Täter das andere Mädchen festgehalten und begrapscht. Auch sie konnte sich losreißen und fliehen.

Nachdem die Polizei am Freitagvormittag eine Beschreibung des mutmaßlichen Täters veröffentlicht hatte, konnte bereits kurze Zeit später ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Recherchen haben laut Mitteilung der Polizei zu einem 24 Jahre alten Mann geführt, der in Gescher wohnt.