Inklusion in den ersten Arbeitsmarkt: Helle Freude statt Frust

Eine große Offenheit für das Star-Landesprogramm (siehe Infokasten) erlebt Susanne Schulze Ameling vom Integrationsfachdienst (IFD) im Augenblick. „Wir haben mehr mögliche Plätze als Leute“, sagt Schulze Ameling. Im Bundesvergleich liege der Kreis Borken relativ weit vorne.In Nordrhein-Westfalen gebe es insgesamt rund 300 Firmen, die als Inklusionsunternehmen zertifiziert sind, so Michael Veltmann vom Inklusionsamt Arbeit des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL). Bundesweit, so schätzt er, seien es rund 900.Susanne Schulze Ameling vermutet, dass das Interesse der Unternehmen in der Region auch deshalb so groß sei, weil es momentan immer schwieriger sei, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen.