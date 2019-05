Das Wochenende wird warm und wolkig

Bis zu 24 Grad warm soll es am Samstag und Sonntag im Münsterland werden, sagt Meteorologe Jürgen Schmidt voraus. Doch der Geschäftsführer des Dienstes Wetterkontor gießt gleich etwas Wasser in den Wein: „Sonne pur wird es am Wochenende nicht geben”. Stattdessen ist mit etlichen Wolkenfeldern und - vor allem am Sonntag - örtlich mit Schauern oder sogar Gewittern zu rechnen. Besonders stürmisch wird es laut der Prognose allerdings nicht.

Nach den sehr sonnigen, aber eher kühlen Tagen, kommt jetzt warme und feuchte Luft in die Region. Grund für diesen Wetterumschwung ist ein für die Jahreszeit typisches Phänomen, erklärt Schmidt. Das Land - im Osten - erwärme sich im Frühjahr schneller als das Meer. Die warme Luft zieht dann gen Westen.

Kein Nachtfrost mehr

Auch in der kommenden Woche bleibe es deshalb „recht warm, aber wechselhaft” sagt der Meteorologe voraus. Tagsüber sei mit Temperaturen um die 20 Grad zu rechnen, auch um Nachtfrost müsse man sich ab jetzt keine Sorgen mehr machen.

Damit erfüllt sich in diesem Jahr voraussichtlich die Bauernregel der Eisheiligen. Am Mittwoch war der Namenstag der Sophia, der letzte Tag vor dem Sommer, an dem laut Bauernregel mit Bodenfrost zu rechnen ist: „Die kalte Sophie macht alles hie.”