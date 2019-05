Der Junge habe aus seinem Kindersitz auf der Beifahrerseite zum Zündschlüssel hinübergegriffen und ihn umgedreht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Motor startete den Erkenntnissen zufolge und der Wagen setzte zurück.

Die 32 Jahre alte Mutter, die gerade ausgestiegen war, befand sich in diesem Moment an der Fahrertür. Daraufhin stürzte sie und wurde zwischen Straße und Tür eingeklemmt, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Frau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.